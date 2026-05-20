Espana agencias

Los tres heridos más graves en el tiroteo de El Ejido (Almería) siguen en la UCI

Guardar
Google icon

Almería, 20 may (EFE).- Los tres heridos más graves en el tiroteo registrado este martes en El Ejido (Almería), en el que un hombre mató a su madre y a su padrastro e hirió a otras cuatro personas, entre ellas su hijo de siete meses, continúan ingresados en la UCI sin cambios en su estado de salud, a la espera de su evolución médica.

Según han informado a EFE fuentes sanitarias, tanto el bebé de siete meses como una niña de 21 meses permanecen ingresados en la UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería y no presentan novedades respecto a la pasada noche.

PUBLICIDAD

Por su parte, el hombre de 60 años que resultó herido de bala en la cabeza también continúa en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería sin que se hayan registrado cambios en su pronóstico.

Los facultativos se mantienen a la espera de ver cómo evolucionan todos ellos.

PUBLICIDAD

Por el momento se desconoce el estado clínico de la joven de 19 años, madre de la bebé de 21 meses que también resultó herida durante el suceso y que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

El suceso ocurrió sobre las 23:15 horas del pasado lunes en una pedanía ejidense de la zona del Canalillo cuando un joven de 25 años presuntamente mató a tiros a su madre y a su padrastro.

En el transcurso del ataque, disparó a su hijo de siete meses, con el que su expareja logró huir del lugar. Además, hirió a una vecina de 19 años y a su hija de 21 meses y a un hombre de 60 años, vecino de las inmediaciones.

Tras los disparos, el autor huyó por los tejados de la barriada, lo que motivó un amplio dispositivo de búsqueda conjunto en el que participaron agentes de la Policía Local y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

Las fuerzas de seguridad emplearon un dron equipado con cámara de infrarrojos para vigilar la zona hasta que, finalmente, el individuo se entregó a las autoridades desarmado en torno a las 4 de la madrugada de este martes.

El Ayuntamiento de El Ejido ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio en repulsa por el doble crimen para este miércoles.

El regidor ha precisado que el detenido acumulaba al menos 16 intervenciones policiales previas por tenencia de estupefacientes y armas blancas, por lo que ha reclamado un incremento urgente de los efectivos de la Guardia Civil y una revisión del marco legal para evitar la impunidad en casos de reincidencia o posibles trastornos psiquiátricos en zonas vinculadas a la marginalidad. EFE

mma/fs/ros

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP vasco ve "indecente" la conducta de Zapatero y acusa al PNV de "proteger" al PSOE

Infobae

El Real Valladolid, 'crupier' de los ascensos a Primera

Infobae

El Mallorca prepara la jornada final con Valjent, pero sin Kumbulla ni Raíllo

Infobae

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Interceptan a 56 migrantes de dos pateras en Formentera y otra al sur de Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

ECONOMÍA

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”