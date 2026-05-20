Los tres heridos más graves en el tiroteo de El Ejido (Almería) siguen en la UCI

Almería, 20 may (EFE).- Los tres heridos más graves en el tiroteo registrado este martes en El Ejido (Almería), en el que un hombre mató a su madre y a su padrastro e hirió a otras cuatro personas, entre ellas su hijo de siete meses, continúan ingresados en la UCI sin cambios en su estado de salud, a la espera de su evolución médica.

Según han informado a EFE fuentes sanitarias, tanto el bebé de siete meses como una niña de 21 meses permanecen ingresados en la UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería y no presentan novedades respecto a la pasada noche.

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Por su parte, el hombre de 60 años que resultó herido de bala en la cabeza también continúa en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería sin que se hayan registrado cambios en su pronóstico.

Los facultativos se mantienen a la espera de ver cómo evolucionan todos ellos.

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Por el momento se desconoce el estado clínico de la joven de 19 años, madre de la bebé de 21 meses que también resultó herida durante el suceso y que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

El suceso ocurrió sobre las 23:15 horas del pasado lunes en una pedanía ejidense de la zona del Canalillo cuando un joven de 25 años presuntamente mató a tiros a su madre y a su padrastro.

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En el transcurso del ataque, disparó a su hijo de siete meses, con el que su expareja logró huir del lugar. Además, hirió a una vecina de 19 años y a su hija de 21 meses y a un hombre de 60 años, vecino de las inmediaciones.

Tras los disparos, el autor huyó por los tejados de la barriada, lo que motivó un amplio dispositivo de búsqueda conjunto en el que participaron agentes de la Policía Local y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

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Las fuerzas de seguridad emplearon un dron equipado con cámara de infrarrojos para vigilar la zona hasta que, finalmente, el individuo se entregó a las autoridades desarmado en torno a las 4 de la madrugada de este martes.

El Ayuntamiento de El Ejido ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio en repulsa por el doble crimen para este miércoles.

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El regidor ha precisado que el detenido acumulaba al menos 16 intervenciones policiales previas por tenencia de estupefacientes y armas blancas, por lo que ha reclamado un incremento urgente de los efectivos de la Guardia Civil y una revisión del marco legal para evitar la impunidad en casos de reincidencia o posibles trastornos psiquiátricos en zonas vinculadas a la marginalidad. EFE

mma/fs/ros

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