Gamarra pide trasladar la pregunta sobre la moción de censura a los socios de Sánchez: la "clave" no está en el PP

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido hoy trasladar la pregunta sobre si habrá o no moción de censura contra Pedro Sánchez, a los socios de éste porque son los que le están sosteniendo.

Así se ha pronunciado la dirigente popular durante sendas entrevistas en Antena 3 y en Cuatro, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que su partido quiere sustituir a este Gobierno por uno "limpio" y ha precisado que analizarán todos los instrumentos que presenta el Estado de Derecho, pero de una manera "responsable y con inteligencia".

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Al ser preguntada si su partido se está planteando presentar una moción de censura, como ayer le instaba Vox, se ha remitido a la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar hoy en el Parlamento, para señalar que en ella los socios de Pedro Sánchez todavía mantienen su apoyo al Ejecutivo.

Por ello, ha pedido dirigir la pregunta sobre presentar una moción de censura a "quienes hoy siguen sustentando a Pedro Sánchez y, por tanto, mantienen la corrupción al frente del Gobierno de España". "Apelamos a los socios porque son los socios los que le están dando apoyo y por tanto, los que impiden el cambio" a través de unas elecciones o de otro tipo de instrumentos como puede ser una moción de censura.

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En este contexto se ha referido a las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que esta mañana ha dicho, sobre el auto del juez Calama en el que imputa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le parece una "vergüenza" y que está "jodido".

"Sin embargo permanece ahí apoyándole", ha exclamado Cuca Gamarra, quien ha insistido en trasladar la pregunta de la moción de censura a los que sostienen al Gobierno con el objetivo de que "no quepa el cambio a través de otros instrumentos". Por ello, considera que "en ese planteamiento son ellos los que tienen la palabra".

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"No es coherente decir estoy jodido cuando leo este auto", ha recalcado la dirigente del PP quien ha puesto de manifiesto que el portavoz de ERC ha cambiado de postura ya que ayer apuntaba a 'lawfare' --guerra judicial-- contra el expresidente del Gobierno. Sin embargo, ha insistido en que sigue manteniendo al Gobierno, por lo que cree que la "clave" no está en el PP.

ADVIERTE A LOS SOCIOS DEL GOBIERNO QUE SUFRIRÁN LAS CONSECUENCIAS

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Además, ha advertido de que nadie debe pensar que es "gratis" apoyar a un Gobierno cercado por la corrupción: "Si los respaldan y siguen sosteniendo que no crean que no van a sufrir las consecuencias".

En cuanto a lo que va a hacer su partido, ha reiterado lo anunciado por Feijóo, de que van a utilizar todos los recursos que estén a su alcance "siempre desde la responsabilidad" pero admite que como "las cuentas no dan", la pregunta es para los que dicen que "esto no puede ser". "¿Ellos qué van a hacer?", ha remachado.

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Gamarra cree que Pedro Sánchez debería "dimitir" porque los españoles no tienen por qué "aguantar" un Gobierno corrupto que está dando a entender que "ser socialista es ser comisionista". Además, ha acusado a la Portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, de "mentir" por decir que la investigación parte de una denuncia de la organización "ultraderechista" Manos Limpias. La investigación, ha puntualizado Gamarra, surge de la Fiscalía Anticorrupción con la colaboración de Francia y Suiza.

SÉMPER ACUSA A RUFIÁN DE APOYAR A UN GOBIERNO QUE JODE A LOS ESPAÑOLES

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En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, en una entrevista en 'El programa de AR' en Telecinco, también recogida por Europa Press, donde ha acusado a los socios del Gobierno de "mirar hacia otro lado ante la corrupción" tras la imputación de Zapatero.

Y también ha criticado la posición del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en la sesión de control del Pleno del Congreso de este miércoles en la que el catalán decía estar "jodido" tras leer el auto del juez José Luis Calama. "Parece de broma porque lo que está haciendo es, perdón por la expresión, aceptar a un Gobierno que está jodiendo a los españoles", ha apostillado.

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Sémper también ha reiterado que todo está en las manos de los socios del Gobierno y ha augurado que "cuando se den un batacazo electoral se preguntarán por qué les ha pasado: su inacción de hoy es la que va a provocar eso".

APELA A PNV Y JUNTS: NO REACCIONAN, ESTÁN BLOQUEADOS

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En este sentido, el 'popular' ha sentenciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se los está comiendo con patatas" y que está dejando en la "irrelevancia absoluta" al PNV y a Junts. "No reaccionan, están bloqueados", ha arremetido.

El vicesecretario de Cultura del PP ha tachado de "doble inmoralidad" la "cara de póker que ofrece el presidente del Gobierno y la que tienen sus socios".

Ante la posibilidad de presentar una moción de censura, Sémper ha defendido, al igual que su compañera Gamarra, que usarán las "herramientas del Estado de derecho con cabeza e inteligencia" porque el Gobierno tiene "a muy corto plazo un calendario judicial muy exigente" en el que conviene "estar presente".

"ES INSOPORTABLE VER CÓMO HAY UN GOBIERNO QUE NO ACTÚA"

Para Sémper, la imputación del expresidente significa "asistir al hundimiento" del Gobierno y ver "cómo se está resquebrajando todo lo que parecía sólido".

Además, el 'popular' ha calificado al auto contra Zapatero de "sobrecogedor" y ha expuesto que el nivel de precisión e investigación del documento judicial augura que "el magistrado sabe mucho más, que esto es solo un auto de citación que apunta a algo, pero que lo que hay de fondo es mucho más relevante".

El dirigente político ha señalado que es "imposible" determinar hasta donde llegará la corrupción, pero ha recordado que "el gran consuelo es que el Estado de Derecho es implacable" y que "los jueces y magistrados hacen su labor".

En este sentido, el portavoz ha tildado de "insoportable" ver "como hay un Gobierno que no actúa, no solo contra la corrupción, sino en defensa de los intereses de los españoles para resolver sus problemas" y por eso ha reconocido que "a veces la política da asco", pero pide a los españoles no "caer en la desesperanza". Sobre esto, el portavoz del PP ha asegurado que lo que le toca a la oposición es "señalarlo, denunciarlo y ofrecer una alternativa".