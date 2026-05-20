España moviliza 1.600 militares en Eslovaquia en una activación de combate de la OTAN

Madrid, 20 may (EFE).- España va a movilizar en las próximas semanas alrededor de 1.600 militares y más de 300 vehículos para participar en un ensayo de activación y despliegue de la brigada multinacional de la OTAN en Eslovaquia, que tiene como objetivo demostrar que se encuentra lista para el combate.

Es la primera vez que la brigada multinacional, liderada por España y de la que forman parte otros seis países -Eslovaquia, República Checa, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Turquía-, va a participar al completo en esta actividad operativa denominada ‘Strong Lineage 26’: en total más de 2.900 efectivos.

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España mantiene desplegados en Eslovaquia de manera permanente alrededor de 600 militares de la Legión, a los que estos días se va a unir otro millar y más de 300 vehículos que ya han iniciado su traslado hacia el campo de maniobras de Lest, en un desafío logístico "muy complejo", según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el teniente coronel Juan Villarta, del Mando de Operaciones.

Los medios embarcaron en el puerto de Almería el pasado 10 de mayo y, tras transitar por el Mediterráneo occidental, llegaron al puerto de Koper (Eslovenia) siete días después, desde donde se ha iniciado el traslado por vía terrestre hacia Eslovaquia y Hungria, donde el día 24 concluirá el despliegue estratégico de la brigada miltinacional, bajo el mando del general español José Agustín Carreras Postigo.

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Desde el 29 de mayo y hasta el 4 de junio, la brigada participará en esta operación en el campo de maniobras de Lest (Eslovaquia) y de Croft (Hungría) en un ejercicio en el que los siete países pondrán a prueba sus capacidades para que el Mando Supremo Aliado en Europa (Saceur) compruebe que la brigada está lista para el combate.

Se trata de una actividad anual consolidada que este año por primera vez va a suponer el despliegue completo de la brigada multinacional, ha explicado el capitán de fragata Francisco Delegado, quien ha precisado que la misión en Eslovaquia forma parte del escudo defensivo de la OTAN en el flanco este.

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Además de los efectivos, España va a movilizar para este ejercicio unos 300 medios materiales, entre ellos vehículos Vamtac y Centauro, sistemas contra drones tipo Cervis, artillería antiaérea Mistral, así como asistencia sanitaria, ha detallado el capitán del Ejército de Tierra Francisco Rubio.

También se ha enviado una unidad de helicópteros formada por dos Tigre, un NH90 y un Chinook. Este último se quedará desplegado en Eslovaquia una vez acabe el ejercicio como parte del compromiso de España a la misión.

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En total, alrededor de 3.000 toneladas de carga que supondrían unos 2.200 metros lineales si se colocaran todos los medios en fila. EFE