Vilaplana dice no saber por qué la cita el Congreso, niega presiones del PP y se remite a lo dicho en el juzgado

La periodista Maribel Vilaplana, que compartió comida y sobremesa con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia de la dana, ha asegurado este martes no saber por qué ha sido citada en el Congreso para dar cuenta de qué sucedió el 29 de octubre de 2024, ha explicado que no ha recibido presiones por parte del PP y que no se ha sentido utilizada por el Gobierno valenciano. "No estoy coaccionada, señalada ni amenazada", ha dicho.

Sin embargo, en el arranque de su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, ha dejado claro que no tiene "nada nuevo que aportar" respecto a lo que ya dijo en el juzgado de Catarroja, declaración a la que se ha remitido en todo momento.

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Respondiendo en valenciano a la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha señalado que ha acudido al Congreso "libre" y asumiendo su "responsabilidad", pero sin poder contar nada nuevo. "No sé nada más, por mucho que se pueda especular, eso es lo que hay, no hay nada más", ha argumentado, recordando que en su testifical respondió a todas las preguntas de todas las partes.

"He asumido mi responsabilidad, he acudido a un juzgado y he hecho mi trabajo. He colaborado en todo, he aportado todo lo que sabía y más y no me he paseado por ahí", ha abundado la periodista, tras mostrar su respeto por el trabajo de los comisionados, pero avanzando que las dudas sobre el comportamiento de Mazón aquel día deben planteárselas a él.

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NO INTERFERIR EN LA INSTRUCCIÓN

Se ha amparado en la "prudencia" y en la "responsabilidad" para no "interferir" en un procedimiento judicial que es "sumamente complejo" y que, desde su punto de vista, "absolutamente necesario" para esclarecer cuanto antes qué pasó.

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Eso sí, ha aprovechado para recalcar que "no es plato de buen gusto" ser citada por una comisión de investigación, que ha pasado un "año y medio durísimo" y que sólo quiere que todo "se acabe". Así, ha insistido en su deseo de que se aclare todo lo sucedido el 29 de octubre de 2024 y ha puesto en valor la investigación judicial, en el marco de la que, ha dicho, respondió a cosas por las que ni siquiera había sido citada.

En este contexto, ha querido dejar claro que ella no ha cambiado su posición. "Es que no han cambiado los hechos. Hay una versión que es la que yo puedo aportar, yo no puedo hablar por boca de otro señor, esto es una comisión de investigación política y yo no tengo ninguna responsabilidad política", ha subrayado, cuando le preguntaban por Mazón.

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"Yo no sé qué hago aquí", ha llegado a decir Vilaplana, incidiendo en que no podía "contestar a nada" porque la investigación "atañe a cargos políticos con responsabilidad en emergencias. "Ha llegado un punto que ya sé cuando mi nombre sale para contar algo y sé cuando mi nombre sale para tapar algo", ha deslizado.

OJALÁ SUPIERA POR QUÉ MAZÓN NO SE LEVANTÓ DE LA MESA

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Han sido varios los portavoces que han intentado que Vilaplana reconsiderara su posición. Por ejemplo, la diputada de ERC Teresa Jordà le ha preguntado por las sensaciones que tuvo aquel día para poder entender "por qué narices" el president "no se levantó de aquella mesa y se fue volando al centro de mando para liderar la emergencia". "Ojalá lo supiera yo", ha respondido la compareciente.

La periodista se ha derrumbado cuando el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, le ha explicado que los comisionados no estaban juzgándola. "Sé que no me están juzgando, pero yo me siento juzgada", ha confesado, remarcando que no quería "revivir más" lo sucedido aquel día y aludiendo a su "familia, hijos, pareja y amigos". "Pues, mire, tiene razón, no tengo más preguntas", ha admitido Ibáñez parando su interrogatorio.

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"Prometí que no lloraría, lo intento", ha proseguido la compareciente ya pañuelo en mano. Y ha seguido emocionada durante el turno del también diputado de Sumar Nahuel González, quien le ha recordado que su tardanza en dar su versión en la carta abierta que publicó provocó malestar a las familias de las víctimas y le ha avanzado que no pensaba preguntarle por su vida personal.

"Me parecía el colmo. Creo que a estas alturas, todos esos relatos, esas insinuaciones que han conllevado tantas vejaciones y tantos insultos, ya sobran. Se ha dicho tanto sin decir, y se han dicho después explícitamente tantas barbaridades... Eso también igual hace ver lo difícil que es soportar una presión de ese tipo y de ese nivel", ha abundado, apuntando, no obstante que no quería dar la sensación de "victimismo" porque sabe que quién "sufre de verdad" con "gran dolor" son las víctimas de los fallecidos.

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PP: LA CITARON PSOE Y SUMAR CON SU "FEMINISMO"

En rueda de prensa, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha admitido que había sido un error continuar con el interrogatorio a Vilaplana una vez que ella había advertido que no iba a contestar y se ha mostrado convencido de que "si no hubiese sido una mujer, no hubiese estado sometida al nivel de presión y violencia al que ha estado sometida".

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También Nahuel González ha llegado a decir que Vilplana no tenía que haber comparecido, lo que ha llevado al portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, a recordar que si la comisión la citó fue por acuerdo de PSOE y Sumar y a cargar contra el "supuesto feminismo" de los partidos que integran el Gobierno de coalición que, a su juicio, no han tenido empacho en alentar el "linchamiento" de la periodista.

En la misma línea se ha pronunciado la 'popular' Julia Parra, quien ha llegado a hablar de "machismo institucional" por parte de los partidos gubernamentales por haber convertido a Vilaplana en "parte de una estrategia política" con el único fin de "construir el relato que necesitaban" haciendo un "circo político".

Por contra, la socialista Marta Trenzano, sí ha defendido la pertinencia de la comparecencia de la periodista alegando que en su declaración judicial había quedado patente que mientras ya había gente teniendo que ser rescatada Mazón continuó con total normalidad con su sobremesa en El Ventorro.