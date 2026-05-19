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Sergio García, Ballester y Chacarra no consiguen billete para el Abierto de Estados Unidos

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Redacción Deportes, 19 may (EFE).- Los jugadores españoles Sergio García, Josele Ballester y Eugenio López-Chacarra no consiguieron billete para el Abierto de Estados Unidos en el torneo de clasificación celebrado en Dallas (EE.UU.).

García, Ballester y López-Chacarra se quedaron fuera de los nueve primeros clasificados que sí obtuvieron plaza para el tercer 'major' de la temporada que se disputará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills, en Long Island (Nueva York).

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En un torneo a dos vueltas celebrado ayer, lunes, López-Chacarra fue el que más cerca estuvo de lograr billete al hacer 139 golpes, pero perdió en el desempate. Ballester se quedó con 140 y Sergio García, con 141.

Entre los nueve clasificados, estuvieron los estadounidenses Peter Uihlein y Caleb Surrat.

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En el otro torneo clasificatorio, celebrado en Inglaterra, sí alcanzaron plaza para el Abierto de Estados Unidos los malagueños Rocco Repetto y Ángel Hidalgo, que se unen a a Jon Rahm y David Puig, que ya tenían asegurada su presencia. EFE

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EFE

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