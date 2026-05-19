Se prevé repartir 460.000 hostias consagradas en la misa del Corpus que presidirá León XIV

Madrid, 19 may (EFE).- El papa León XIV presidirá la misa por la festividad del Corpus Christi el domingo 7 de junio en la madrileña plaza de Cibeles, en una celebración eucarística en la que está previsto que 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios repartan 460.000 hostias consagradas.

La celebración de esta misa ha sido preparada, en su dimensión litúrgica, por la Comisión de Liturgia del comité organizador de la Archidiócesis de Madrid, que ha diseñado un plan estratégico para asegurar la distribución de la comunión al mayor número posible de los fieles que asistan a la celebración de la misa.

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A las personas más cercanas les distribuirán la comunión 500 presbíteros concelebrantes y al resto lo harán 1.800 ministros extraordinarios. Está previsto utilizar 2.300 píxides (recipientes para la comunión) con 200 hostias en cada una.

Los ministros extraordinarios saldrán desde seis iglesias cercanas a la plaza de Cibeles, en las que esa mañana se oficiará una misa en cada una de ellas para consagrar las hostias, con la asistencia de los propios ministros que las distribuirán.

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Las seis iglesias eucarísticas son: la parroquia de San José (en la calle de Alcalá 43), la basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús, 2), la parroquia de San Jerónimo el Real (calle de Moreto, 4), la parroquia de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá, 83), la parroquia de Santa Bárbara (calle del General Castaños, 2) y el Centro Cultural de la Villa (plaza de Colón, 4).

Para aquellas personas que no les sea posible recibir la comunión en el lugar en el que se encuentren, las seis iglesias permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas. La comunión para celiacos también será en estas iglesias.

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A los 2.300 ministros que distribuirán la comunión les acompañarán otros tantos voluntarios, que en el momento en que comulgue el papa abrirán unos paraguas blancos para señalar la presencia de la comunión.

El servicio litúrgico está formado por los diáconos, ceremonieros, lectores, intencionistas (oración universal), acólitos y oferentes (que presentan el pan y el vino) que participan en la celebración desarrollando sus ministerios propios.

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La misa que presidirá el papa se celebrará en un escenario a modo de presbiterio delante de la fachada principal del Palacio de Cibeles y tras la comunión, tendrá lugar la procesión con el Santísimo Sacramento y se impartirá la bendición con el mismo.

En concreto, después de la comunión se coloca la hostia consagrada en la custodia y se pone en el centro del altar; el papa dice la oración, inciensa el Santísimo Sacramento y se inicia la procesión.

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Según ha explicado este martes en rueda de prensa la responsable de Comunicación de la Archidiócesis de Madrid, Sara de la Torre, la procesión arrancará desde Cibeles y avanzará por la calle Alcalá, en dirección a la Gran Vía. Al llegar a la altura de la iglesia de San José, la comitiva realizará un giro de 180 grados para regresar hacia la plaza de Cibeles ocupando el carril contrario de la vía para garantizar así la máxima visibilidad en ambos márgenes de la calle.

Una vez finalizada, y tras incensar de nuevo el Santísimo Sacramento y rezar una oración, León XIV impartirá la bendición al pueblo con el Santísimo Sacramento en la custodia.

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Por razones de orden y de seguridad ha reducido la participación de quienes acompañan al papa en relación con los que habitualmente lo hacen en el Corpus de Madrid, ha explicado la Archidiócesis.

Colocados en filas por los extremos de la calle, procesionarán, además de los diáconos y acólitos necesarios, niños que han hecho la primera comunión este año, laicos, vida consagrada y presbíteros, todos los cardenales, arzobispos y obispos, además de León XIV y el Santísimo Sacramento.

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Durante la misa y la procesión eucarística se contará con un coro y orquesta compuesto por cerca de 400 miembros procedentes del coro y la orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), del coro de San Juan de Ávila, de la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz y de la Escolanía de la JMJ. EFE