Rufián apunta a los jueces y el PNV pide cautela tras la imputación de Zapatero

Madrid, 19 may (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que los jueces "están yendo" a por el PSOE con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha pedido cautela ante la gravedad de las acusaciones.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha compartido su duda de que el expresidente estuviera imputado por tres delitos en la causa de Plus Ultra si no hubiera participado en las últimas campañas y no hubiera manifestado su interés en participar en las siguientes.

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"Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga", ha dicho recordando una frase del expresidente José María Aznar llamando a presentar oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Preguntado por si el apoyo de los socios al Gobierno está en juego tras la imputación de Zapatero, Rufián ha manifestado que entre "Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez" o "casi todo el mundo", se decanta por lo segundo.

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Ha recordado que desde su formación ya advirtieron al PSOE, cuando "se repartía con el PP el Consejo General del Poder Judicial", que "había jueces que actuaban y que hacían política".

Además, ha mandado un mensaje a "según qué jueces" que a su juicio hacen política: "El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política".

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Por su lado, la portavoz del PNV ha pedido cautela y prudencia antes de hacer valoraciones sobre este caso, porque las acusaciones "en principio son graves" y ha habido "mucho ruido" al respecto.

Vaquero ha declarado que su formación queda a la espera de lo que den de sí las investigaciones y el proceso de instrucción que, ha matizado, está en una fase inicial.

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Asimismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que "no ha cambiado nada" para alterar su apoyo al Gobierno, "que a veces es total y a veces no lo es", y ha llamado a la prudencia para no lanzar "valoraciones precipitadas" sin contar con una base suficiente. EFE