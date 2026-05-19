Espana agencias

Rufián apunta a los jueces y el PNV pide cautela tras la imputación de Zapatero

Guardar
Google icon

Madrid, 19 may (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que los jueces "están yendo" a por el PSOE con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha pedido cautela ante la gravedad de las acusaciones.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha compartido su duda de que el expresidente estuviera imputado por tres delitos en la causa de Plus Ultra si no hubiera participado en las últimas campañas y no hubiera manifestado su interés en participar en las siguientes.

PUBLICIDAD

"Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga", ha dicho recordando una frase del expresidente José María Aznar llamando a presentar oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Preguntado por si el apoyo de los socios al Gobierno está en juego tras la imputación de Zapatero, Rufián ha manifestado que entre "Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez" o "casi todo el mundo", se decanta por lo segundo.

PUBLICIDAD

Ha recordado que desde su formación ya advirtieron al PSOE, cuando "se repartía con el PP el Consejo General del Poder Judicial", que "había jueces que actuaban y que hacían política".

Además, ha mandado un mensaje a "según qué jueces" que a su juicio hacen política: "El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política".

Por su lado, la portavoz del PNV ha pedido cautela y prudencia antes de hacer valoraciones sobre este caso, porque las acusaciones "en principio son graves" y ha habido "mucho ruido" al respecto.

Vaquero ha declarado que su formación queda a la espera de lo que den de sí las investigaciones y el proceso de instrucción que, ha matizado, está en una fase inicial.

Asimismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que "no ha cambiado nada" para alterar su apoyo al Gobierno, "que a veces es total y a veces no lo es", y ha llamado a la prudencia para no lanzar "valoraciones precipitadas" sin contar con una base suficiente. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de ciclo en el Getafe

Infobae

España regresa al Campeonato Iberoamericano de Atletismo con un equipo de 16 deportistas

Infobae

Lucas Ribeiro seguirá en el Recoletas Valladolid una temporada más

Infobae

Cristina Bucsa cae eliminada ante Zhang en Estrasburgo

Infobae

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Pedro Sánchez pide “respetar el buen nombre” de Zapatero

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

ECONOMÍA

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral