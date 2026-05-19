Moreno augura que la imputación de Zapatero hará "tambalear muchas cosas en el Gobierno"

Sevilla, 19 may (EFE).- El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, ha manifestado este martes, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se trata de un hecho "insólito" que va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio Gobierno y en el propio sanchismo".

En una entrevista en Cope, Moreno ha señalado que siempre ha habido "sospechas e informaciones que han circulado" en medios de comunicación y 'mentideros' sobre conexiones del expresidente con Venezuela, con empresas y con posibles comisiones pero hasta ahora no ha habido un proceso de investigación "seria" ni una imputación.

PUBLICIDAD

"Yo creo que es algo insólito y algo que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y, sobre todo, explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años", ha señalado Moreno.

En su opinión, la imputación de Rodríguez Zapatero "es muy grave" porque se trata de no solamente de "un hecho insólito" como es el hecho que un expresidente del gobierno se esté imputado, sino también es que se trata de "uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos 8 años".

PUBLICIDAD

Ha destacado que Zapatero haya estado en hasta en tres ocasiones durante la campaña electoral andaluza "apoyando" a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ya que, en su opinión, es "una de las grandes referencias del sanchismo, y uno de los grandes puntales" en los que ella y Pedro Sánchez "se han apoyado".

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE

PUBLICIDAD