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Marlaska pide ampliar a toda la UE la prohibición de las narcolanchas: "Trasciende las capacidades de un solo un país"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este martes por extender a toda la Unión Europea (UE) la prohibición de las narcolanchas, una medida implantada en España desde 2018, como forma de hacer frente a un problema "que requiere soluciones que transcienden las capacidades de un solo país".

"Una prohibición en toda la UE contribuiría a desactivar el uso de las lanchas rápidas, y debería hacerse extensible también a otras prácticas asociadas, como el suministro ilegal de combustible en alta mar a este tipo de embarcaciones", ha manifestado el ministro durante su intervención en la cumbre del MED9 celebrada en Rovinj (Croacia).

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La petición de Grande-Marlaska se produce después de que el pasado 8 de mayo dos agentes de la Guardia Civil fallecieran durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva, tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado.

En este contexto, Grande-Marlaska ha agradecido a sus homólogos europeos las condolencias trasladadas por la muerte de los agentes y ha coincidido con el resto de representantes en la necesidad de impulsar estrategias "globales" frente a "una amenaza transnacional, adaptativa e integrada en las cadenas logísticas globales", en referencia al narcotráfico.

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REFORZAR PUERTOS SECUNDARIOS Y RÍOS

En este marco, el titular de Interior ha subrayado la "importancia" de reforzar la vigilancia y protección de puertos secundarios y ríos, al considerar que el narcotráfico "ya no afecta solo a los grandes puertos ni puede medirse únicamente por el volumen de incautaciones".

Como ya trasladó el pasado 20 de abril en París, durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, Grande-Marlaska ha insistido también en actuar "contra los facilitadores logísticos del narcotráfico", entre los que ha citado el comercio de embarcaciones, motores, combustible, comunicaciones y financiación.

Asimismo, ha defendido la necesidad de "seguir el rastro del dinero", incluidos los criptoactivos, para combatir las estructuras financieras que sostienen estas redes.

DECLARACIÓN CONJUNTA

La cumbre --celebrada los días 18 y 19 de mayo y que ha reunido a ministros de Interior de Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal para abordar la gestión de los flujos migratorios irregulares, la protección de las fronteras exteriores de la UE y la seguridad marítima-- ha concluido con la adopción de una declaración conjunta en la que los nueve países reafirman su compromiso con la gestión "eficaz" de las fronteras exteriores.

En este sentido, también han reiterado su acuerdo con la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, bajo los principios de solidaridad y responsabilidad compartida.

En materia de seguridad interior, los firmantes también se han comprometido a reforzar la protección de los puertos, potenciar el intercambio de inteligencia y promover el uso de tecnologías avanzadas, además de fortalecer la coordinación con las agencias europeas.

El documento reclama también una "financiación adecuada" por parte de la Unión Europea para afrontar los retos en materia de Interior que afectan a la región mediterránea.

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