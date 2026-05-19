Espana agencias

Ganna: "Por fin tuve una crono a mi medida"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) celebró este martes en la meta de Massa su octavo triunfo en el Giro, el sexto en una contrarreloj, y señaló que "por fin" tuvo una crono a su "medida".

"Con mi victoria y el segundo puesto de Arnsman, como ya sucedió en la Tirreno Adriático, hemos completado un trabajo de equipo increíble, es una buena victoria para nosotros. Esperamos poder disfrutarla un poco esta noche y luego mantenernos concentrados durante los últimos 14 días", dijo en meta el 'Gigante de Verbania'.

PUBLICIDAD

Ganna destacó el recorrido de una contrarreloj larga, de 42 km, sin apenas curvas, ideal para un especialista de sus características.

"Es genial una contrarreloj larga como esta. Me ha gustado mucho. Estoy muy contento de haber encontrado por fin una buena contrarreloj para mí, sin subidas", comentó.

PUBLICIDAD

A partir de ahora, comienza otro Giro para Filippo Ganna, con el objetivo de obtener otro triunfo de etapa, a poder ser el próximo viernes, en Verbania, su localidad natal.

"Quiero intentar llegar de forma más conservadora a este gran objetivo para mí y ahora intentaremos conseguir otra victoria en una etapa en ruta. ¿Por qué no intentarlo en mi etapa de casa el viernes? También en otras etapas si tienen menos de 4.000 metros de desnivel". bromeó.

Con su octava victoria de etapa en el Giro, Ganna iguala a Diego Ulissi como el ciclista en activo más laureado en esta carrera.

"Está claro que hemos hecho un buen trabajo con la bicicleta de contrarreloj este invierno, especialmente si se tiene en cuenta lo que ha hecho también Thymen Arensman", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Garuba: "Tengo que dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo"

Infobae

Enith Salón se rompe los ligamentos de la rodilla y es baja para "un largo período"

Infobae

Vingegaard: "La crono ha sido terrible"

Infobae

Paula Blasi reaparece tras la Vuelta con una exhibición en Durango

Infobae

La compañía móvil traslada que el registro de llamadas recibidas por el alcalde de Utiel el 29O está ya borrado

La compañía móvil traslada que el registro de llamadas recibidas por el alcalde de Utiel el 29O está ya borrado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató días antes de la tragedia

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató días antes de la tragedia

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

Así se defendió Zapatero en el Senado de las acusaciones del ‘caso Plus Ultra’: “Soy el único presidente que en su etapa no tuvo un solo escándalo”

Análisis Relevante, la empresa vinculada a Zapatero y sus hijas por la que habrían recibido mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra

ECONOMÍA

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

El campo europeo se manifiesta contra la subida de los fertilizantes y la “falta de ambición” en las promesas de ayuda de Bruselas

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

Análisis Relevante, la empresa vinculada a Zapatero y sus hijas por la que habrían recibido mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra

DEPORTES

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona

Amor y “guerra” en la final de la Champions: Mapi León e Ingrid Syrstad Engen, pareja y “enemigas” en Oslo

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco