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El PP no acudirá a la reunión con el Govern sobre la Comisión Bilateral de mañana

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Barcelona, 19 may (EFE).- El PP de Cataluña no acudirá este martes a la reunión convocada por el Govern de la Generalitat con los grupos parlamentarios para rendir cuentas de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de mañana, al considerar que "solo busca blanquear" unos acuerdos "negociados a espaldas de los ciudadanos".

El Govern ha convocado esta tarde a los partidos en el Parlament para detallar los acuerdos que se sellarán en la Comisión Bilateral de mañana, donde se ratificarán los acuerdos alcanzados por los socialistas con ERC, en el marco de la negociación de los presupuestos catalanes para 2026.

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Así, la Comisión Bilateral dará luz verde al proyecto de línea orbital ferroviaria, el consorcio de inversiones, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -que pasará a tener mayoría catalana-, así como cuestiones relacionadas con el traspaso de la gestión del litoral, la acción exterior y la lengua catalana.

En un comunicado, el PP ha denunciado que el PSC y ERC "trabajan en una agenda oculta que busca debilitar progresivamente la presencia y la capacidad del Estado en Cataluña, impulsando una deriva de desconexión institucional lenta, pero constante, de carácter y consecuencias mucho más profundas que en etapas anteriores".

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Los populares han denunciado la "opacidad" de las negociaciones y que se hayan mantenido "secretas" hasta después de las elecciones en Andalucía, a la vez que han acusado a Illa de "traicionar de forma despreciable a los votantes constitucionalistas": "El PSC ha abandonado los principios que decía defender y actúa como un partido soberanista más". EFE

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EFE

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