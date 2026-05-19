El Gobierno aprueba la distribución de 2.572 millones entre CCAA para políticas de empleo

Madrid, 19 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 2.572 millones de euros a las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de las políticas activas de empleo.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo en una nota, estos fondos correrán a cargo del ejercicio presupuestario de 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se someterán a la conferencia sectorial de empleo para determinar la distribución territorial.

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"La autorización obtenida hoy no conlleva la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente por lo que se la remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial", añade Trabajo.

Trabajo recuerda que cerca del 30 % de los fondos, en torno a 743,5 millones de euros, se distribuyen entre las comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el plan anual de fomento del empleo digno (PAFED) 2025.

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Entre esos objetivos está la mejora de la empleabilidad, el porcentaje de personas perceptoras de prestaciones atendidas, el esfuerzo dedicado a la formación o la consolidación de las plantillas del personal orientador.

Al detalle de la propuesta, 1.424 millones irán destinados a gestión por las comunidades de servicios y programas de políticas activas de empleo y 633 millones a iniciativas de formación en alternancia en el empleo, principales partidas de los fondos. EFE

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