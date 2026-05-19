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Detenido un hombre por matar a su expareja en plena calle en Figueres (Girona)

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Girona, 19 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Girona) por matar esta tarde a su expareja en una plaza de esta localidad gerundense.

Según informan fuentes municipales, se trataría de un nuevo caso de violencia machista en el que el detenido tenía una orden de alejamiento de la mujer.

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El homicida, que ha sido detenido por agentes de los Mossos d’Esquadra en el mismo lugar de los hechos, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, y la habría matado con un arma blanca. EFE

cgi/rq/jls

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