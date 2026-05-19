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Carlos Martínez (PSOE CyL) cree en la "honestidad" de Zapatero y critica el "todo vale" para desgastar

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El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado el "todo vale" para desgastar en política y ha asegurado que cree en la honestidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero investigado en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo", ha aseverado el dirigente socialista a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X'.

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Carlos Martínez ha afirmado además que "cansa" la política de la condena anticipada, de las insinuaciones "y del todo vale para desgastar" tras lo que ha reivindicado "la política de principios", la presunción de inocencia y el respeto democrático.

Martínez se ha hecho eco también en su perfil de 'X' de un video del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, de un mitin del pasado 12 de mayo en el que hablaba de que empezaba a haber "muchas sospechas" sobre el presidente Zapatero y en el que auguraba: "La próxima semana mucho más".

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