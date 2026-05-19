Ascenso generalizado de las temperaturas y tiempo estable en la mayor parte de España

Madrid, 19 may (EFE).- La influencia de un anticiclón en Europa dejará este miércoles un tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos despejados o intervalos de nubes altas y un ascenso generalizado de las temperaturas, que será notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia.

Las altas presiones estabilizarán el tiempo y despejarán los cielos en España de manera generalizada, con solo algo de nubosidad baja que tenderá a desaparecer durante el día en el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y de Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En los Pirineos orientales podría presentarse algún chubasco aislado, sin descartar que sea localmente fuerte.

Las temperaturas ascenderán de manera generalizada, notable en las máximas del valle del Guadiana y en el sur de Galicia, superando los 30 grados en el cuadrante suroeste y en el valle del Ebro.

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Solo las máximas en el litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste se mantendrán estables o sufrirán algunos descensos locales.

En el norte peninsular y Alborán serán probables bancos de niebla matutinos, más densos y persistentes en Baleares; y se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas Canarias más orientales.

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El viento soplará flojo y de dirección variable en el interior, mientras que en los litorales del Mediterráneo y del suroeste será más intenso y en régimen de brisas. Soplará del este en el Cantábrico y en Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes.

En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto, temperaturas que subirán ligeramente y el alisio será moderado.

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- GALICIA: intervalos nubosos que tenderán a poco nubosos o despejados por la tarde, con brumas matinales en el litoral oeste y en el interior, donde irán acompañadas de nieblas dispersas más abundantes en el interior de La Coruña y Lugo; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente salvo en litoral de Pontevedra y las máximas ascenderán.

El viento será flojo variable en el interior, mientras que en el litoral será flojo de componente sur aunque girará al norte en el litoral occidental y al este en el litoral norte a lo largo del día.

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- ASTURIAS: intervalos de nubosidad alta que desaparecerá a lo largo de la tarde y nubosidad baja matinal acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en el interior; las mínimas descenderán en el tercio occidental y en ligero ascenso en el resto, mientras que las máximas ascenderán en la Cordillera y se mantendrán estables en el resto del territorio; brisas en el litoral que tenderán al este por la mañana y durante las horas centrales arreciará a moderado sin descartar que vaya acompañado de alguna racha fuerte.

- CANTABRIA: intervalos de nubosidad alta que desaparecerán por la tarde y nubosidad baja en el interior, acompañada de brumas y bancos de niebla en sus zonas elevadas; ascenso de las temperaturas salvo las máximas en la franja litoral, que sufrirán un ligero descenso; y viento flojo de componente sur, que en el litoral gira al este por la mañana y durante las horas centrales arrecia a moderado sin descartar que vaya acompañado de alguna racha fuerte .

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- PAÍS VASCO: intervalos de nubosidad alta poco abundantes que estarán acompañados de nubosidad baja en el interior, con brumas y algún banco de niebla disperso en zonas elevadas; ascenso de las temperaturas salvo las máximas en la franja litoral, que sufrirán un ligero descenso; y viento flojo variable que tiene a componente norte en horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso y viento flojo del oeste.

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- NAVARRA: intervalos de nubosidad alta y nubosidad baja matinal en el tercio septentrional acompañada de brumas y algún banco de niebla disperso en zonas elevadas; ascenso de temperaturas salvo las máximas en la Vertiente Cantábrica, sin cambios; y viento flojo de componente norte.

- LA RIOJA: Poco nuboso o despejado sin descartar brumas y bancos de niebla matinales; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo del oeste o variable.

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- ARAGÓN: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos dispersos en su extremo oriental; ascenso de temperaturas y viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo en la mitad sur por la tarde.

- CATALUÑA: cielos poco nubosos, con probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en puntos del litoral por la mañana; posibles chubascos en el interior del cuadrante nordeste por la tarde; mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el tercio sur y en ascenso en el resto; el viento será flojo variable.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso, notable en las máximas; y viento flojo del sur.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en la sierra, nubosidad de evolución aislada en horas centrales; temperaturas en aumento y vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas y, en los sistemas Central e Ibérico, nubosidad de evolución aislada en las horas centrales; aumento de las temperaturas y vientos flojos variables.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos, aunque por la mañana se prevén intervalos de nubes bajas en el litoral que pueden ir acompañados de brumas y bancos de niebla y por la tarde nubosidad de evolución en el interior norte de Castellón; ascenso de las mínimas y descenso de las máximas en el litoral y prelitoral de Valencia, aunque sin cambios en el resto del territorios.

El viento será flojo variable, con intervalos de nordeste flojo en el litoral norte y central por la mañana, mientras que por la tarde tenderá a viento flojo del este en general.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados; ascenso generalizado de temperaturas y viento flojo variable, de componente este por la tarde.

- BALEARES: cielo poco nuboso con algunas nubes altas, aunque con bancos de niebla hasta el amanecer y por la noche; las temperaturas en ligero ascenso y el viento flojo variable tendiendo a componente este con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso y viento flojo variable pero con intervalos moderados de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

- CANARIAS: despejado en la mayor parte del territorio pero con intervalos nubosos en el sur de islas montañosas por la tarde e intervalos nubosos en el norte del archipiélago, más nuboso por la tarde y con algunas precipitaciones leves ocasionales a última hora; ligera presencia de calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura; ascenso de temperaturas y viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte. EFE