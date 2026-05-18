Riquelme decidirá "en los próximos días" si se presenta a las elecciones del Real Madrid

Madrid, 18 may (EFE).- El empresario español Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, declaró este lunes que decidirá "en los próximos dos o tres días" si finalmente se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid.
Asimismo, confirmó que si dispone del aval bancario necesario para levantar su candidatura, durante unas declaraciones a los medios de comunicación en el XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta de Madrid. EFE
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