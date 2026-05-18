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Podemos trabajará tras las andaluzas para construir una izquierda estatal "ilusionante"

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Madrid, 18 may (EFE).- Podemos ha reconocido este lunes que los resultados en las elecciones andaluzas, donde iba en coalición con IU y Sumar, no son buenos, y ha asegurado que seguirá trabajando con el objetivo de construir para las próximas generales una izquierda estatal "ilusionante" y que no esté "subordinada" al PSOE.

"No vamos a dar un paso a un lado. Vamos a trabajar precisamente por construir una izquierda estatal y plurinacional, lo más fuerte, lo más ilusionante y lo más transformadora posible", ha dicho en una rueda de prensa el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

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En su opinión, los resultados en las elecciones autonómicas de Andalucía celebradas el domingo son "preocupantes", aunque ha señalado que "hay mucha gente con ganas de votar a la izquierda".

"Y eso es en lo que vamos a trabajar en los próximos meses, en conseguir que todo ese anhelo de izquierdas, en conseguir que toda esa gente que tiene ganas a votar a la izquierda, deposite su confianza en nosotros", ha añadido en alusión a Podemos.

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El PP ha ganado las elecciones, aunque sin mayoría absoluta, por lo que necesitará de Vox para gobernar, mientras que el PSOE ha retrocedido y la coalición Por Andalucía (formada por IU, Movimiento Sumar y Podemos) ha conservado sus cinco escaños.

La gran sorpresa de la noche fue la formación andalucista y anticapitalista de Adelante Andalucía, que multiplicó por cuatro sus escaños, pero el portavoz de Podemos ha comentado que no es la persona indicada para explicar los posibles motivos de esta subida.

Tampoco ha querido analizar a fondo el resultado de Por Andalucía, aunque no ha mostrado arrepentimiento por decidir finalmente ir en coalición con Sumar y se ha limitado a repetir que no se ha conseguido el objetivo de "desalojar" de la Junta a Juanma Moreno Bonilla y conseguir que la izquierda gobernara.

"Está claro que no son buenos resultados", ha declarado.

Preguntado por las elecciones generales, previstas en 2027, no ha concretado si Podemos optará por ir en solitario o dentro de una coalición, después de lo ocurrido en Andalucía, pero ha subrayado que los comicios andaluces dejan claro que "tiene que haber una izquierda estatal que ha de ser sí o sí plurinacional".

"Creo que si hay alguna formación política que ha apostado por la plurinacionalidad en este Estado, ha sido Podemos", ha apuntado el portavoz de los morados, que ha abogado de nuevo por construir una izquierda "verdaderamente fuerte" y "autónoma del PSOE" que dé respuesta a las necesidades de la gente.

De esta forma, Podemos sigue manteniéndose al margen de la refundación de la coalición Sumar para las próximas generales, en la que están involucrados partidos como IU y Movimiento Sumar, que gobiernan actualmente en coalición con los socialistas. EFE

(video)

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EFE

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