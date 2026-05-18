Moción de censura en Cartagena contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, del PP

Murcia, 18 may (EFE).- Los grupos municipales Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), PSOE y Sí Cartagena han registrado este lunes una moción de censura "para poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal", que encabeza la popular Noelia Arroyo, según aseguran en un comunicado.

La decisión - explican- llega tras meses de creciente tensión en el ayuntamiento, "especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro".

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Ante esta situación, las tres formaciones de oposición se han unido "para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio", señalan.

Aseguran que su iniciativa cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez, que abandonaron Vox recientemente.

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Con sus votos, sumados a los siete concejales de MC, los cuatro del PSOE y el de Sí Cartagena, los impulsores de la moción de censura contarían con los 14 votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, al estar formada la corporación por 27 concejales. EFE