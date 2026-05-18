Luis Milla, sobre el futuro de su hijo: "Es bueno que salgan cosas"

Madrid, 18 may (EFE).- El exfutbolista Luis Milla dijo este lunes, sobre el futuro de su hijo Luis, centrocampista del Getafe, que ha sido relacionado con numerosos equipos para la próxima temporada, que "es bueno que salgan cosas".

Aunque remarcó que lo más importante ahora para el jugador y el Getafe pasa por la clasificación europea para el curso que viene, Milla habló de los rumores relacionados con su hijo durante el XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

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"Tiene un año más de contrato, no tengo ni idea. Sí que es verdad que es muy bueno que salgan cosas, porque tiene que ver con que está haciendo una gran temporada. El objetivo que tenía el Getafe claramente está conseguido y ahora lo más importante es ver si son capaces de meterse en Europa, que sería una fiesta", declaró.

El Getafe es actualmente séptimo en LaLiga, en puestos de Liga Conferencia, con 48 puntos y jugará la última jornada del campeonato el próximo sábado ante el Osasuna en el Coliseum. EFE

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