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Los obispos se reúnen con CCOO y UGT para abordar los desafíos del mundo del trabajo

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Madrid, 18 may (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, se han reunido este lunes para fortalecer la colaboración y el diálogo entre la Iglesia y el mundo del trabajo en un momento de profundos cambios sociales, económicos y laborales.

Los participantes en esta reunión han abordado desde los desafíos derivados de la precariedad y la transformación tecnológica hasta la situación de las personas migrantes, mujeres, empleo juvenil, salud laboral o la dignidad del trabajo humano en el contexto actual, según ha informado la CEE en una nota de prensa.

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El encuentro coincide, además, con la reciente publicación de la nueva encíclica del papa León XIV 'Magnifica humanitas', en la que reflexiona sobre los riesgos que acechan a la humanidad, así como con la conmemoración del 135 aniversario de la encíclica 'Rerum novarum' de León XIII, de gran calado social en las postrimerías del siglo XIX, el de las grandes revoluciones industriales de la sociedad moderna.

Por parte de la Conferencia Epsicopal, además del presidente de los obispos, en la reunión han participado el presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social y responsable de la Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez, el presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García, el director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, Román Pardo, y el director del departamento de Pastoral del Trabajo, Antonio Javier Aranda.

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En representación de las organizaciones sindicales han participado junto a los secretarios generales de CCOO y UGT miembros de sus respectivas ejecutivas. EFE

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EFE

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