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Thomas Lemar y Axel Witsel regresan al metropolitano en la tarde de despedida a Griezmann

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Madrid, 17 may (EFE).- Los futbolistas del Girona Thomas Lemar y Axel Witsel, ambos con pasado en el Atlético de Madrid, regresaron este domingo al Metropolitano, donde su equipo perdió 1-0 con el conjunto rojiblanco el día de la despedida del francés Antoine Griezmann del estadio madrileño.

En una tarde especial para el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el que Griezmann jugó su último partido antes de partir hacia la liga estadounidense, había dos viejos conocidos invitados a la celebración, pero en este caso estaban en el equipo rival, el belga Axel Witsel y el francés Thomas Lemar, en un Girona que se jugaba tres puntos fundamentales para asegurar su permanencia.

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La grada les brindó una ovación cuando sus nombres salieron a relucir en la pantalla del estadio madrileño en el momento en el que anunciaron la alineación del conjunto catalán.

También en los minutos previos al inicio del partido, el club rojiblanco quiso dedicarles unos segundos, cuando la megafonía les mencionó para que saludaran a la que fue su afición hace no tanto, que no dudó en brindarles cariño.

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Witsel, con 116 partidos en el Atlético, y Lemar, con 186 y ganador de una Liga en la temporada 2020-21 y de la Supercopa de Europa en 2018, tienen su placa conmemorativa en el paseo de leyendas a las afueras del estadio Metropolitano por haber superado los 100 encuentros con el equipo rojiblanco.

El centrocampista belga finalizó su contrato en 30 de junio de 2025 y puso rumbo a Girona, en el que se ha consolidado en el once inicial de Míchel Sánchez.

El caso del jugador francés es distinto. En julio de la pasada campaña el Atlético de Madrid decidió cederlo al Girona por una temporada, por lo que al término de esta podría volver a la capital de España.

Thomas Lemar podía disputar el partido de este domingo, aunque no disfrutó de minutos en el Metropolitano, a pesar de estar cedido, ya que en su contrato de préstamo no se incluyó la 'cláusula del miedo'.

Puso rumbo al conjunto catalán con el objetivo de recuperar sensaciones y reivindicarse como jugador, aunque su paso por el Girona está siendo gris, con tres goles, ante Sevilla, Barça y Real Madrid, y una asistencia en los 1.246 minutos que ha jugado. EFE

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EFE

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