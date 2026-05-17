Raquel Carrera, MVP de la final antes de afrontar su primera experiencia en la WNBA

València, 17 may (EFE).- La interior gallega del Valencia Basket Raquel Carrera fue nombrada este domingo MVP de la final de la Liga Femenina en la que su equipo derrotó al Casademont Zaragoza, un reconocimiento que le llega antes de afrontar su primera experiencia en la WNBA.

Carrera acabó el encuentro con 22 puntos de valoración, gracias a sus nueve rebotes, siete puntos, tras asistencias y dos recuperaciones en los 36 minutos que estuvo sobre la pista.

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La gallega fue la jugadora más valorada del encuentro empatada con la base del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz. No obstante, la heroína de la final para el Valencia Basket fue Yvonne Anderson que anotó sobre la bocina la canasta que decidió la Liga (68-67).

A sus 24 años, la internacional española ha comunicado al club valenciano, con el que tiene contrato hasta junio de 2027, para disputar su primera temporada con las New York Liberty de la WNBA. EFE

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