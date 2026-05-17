Manolo González: “Hemos pegado el golpe en el momento adecuado”

Pamplona, 17 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó haber dado el golpe en el momento adecuado tras ganar en pocos días a Athletic Club y Osasuna para firmar así la permanencia.

El técnico perico se mostró “orgulloso” de sus futbolistas tras lograr la victoria en Pamplona adelantándose hasta el dos ocasiones para después anular a los jugadores rojillos.

PUBLICIDAD

“Hemos tenido partidos buenos, pero hemos tenido partidos que ha sido increíble no haberlos ganado”, reconoció González, quien vio un sólido Espanyol en El Sadar con los goles de Romero y Kike García.

“Llegas a una situación que no era un tema deportivo, entrenador ni nada por el estilo, era de ganar un partido”, finalizó. EFE

PUBLICIDAD

le/sab