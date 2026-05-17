Lisci arriesga con Víctor Muñoz ante el Espanyol

Pamplona, 17 may (EFE).- Alessio Lisci apuesta fuerte en una tarde límite para Osasuna y fuerza la presencia de Víctor Muñoz, todavía lejos de estar al cien por cien, en la final ante el Espanyol con la permanencia en juego.

Con el descenso acechando a solo tres puntos y tras una preocupante dinámica de cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas, Osasuna afronta una auténtica final frente al RCD Espanyol.

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La presencia de Víctor Muñoz en el once supone una apuesta arriesgada por parte de Lisci, consciente de que el equipo necesita talento, desequilibrio y personalidad para sostenerse en una noche cargada de nervios y presión en El Sadar.

Enfrente, el Espanyol también sale con toda la artillería. El conjunto perico formará con Kike García y Pere Milla en punta, una dupla con experiencia y movilidad que exigirá máxima concentración a la defensa rojilla. El Sadar dictará sentencia en una tarde donde Osasuna ya no tiene margen para el error.

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Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar, Víctor Muñoz; Budimir.

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero, Urko, Pol Lozano, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla, Kike García. EFE

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