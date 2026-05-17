Espana agencias

Lisci arriesga con Víctor Muñoz ante el Espanyol

Guardar
Google icon

Pamplona, 17 may (EFE).- Alessio Lisci apuesta fuerte en una tarde límite para Osasuna y fuerza la presencia de Víctor Muñoz, todavía lejos de estar al cien por cien, en la final ante el Espanyol con la permanencia en juego.

Con el descenso acechando a solo tres puntos y tras una preocupante dinámica de cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas, Osasuna afronta una auténtica final frente al RCD Espanyol.

PUBLICIDAD

La presencia de Víctor Muñoz en el once supone una apuesta arriesgada por parte de Lisci, consciente de que el equipo necesita talento, desequilibrio y personalidad para sostenerse en una noche cargada de nervios y presión en El Sadar.

Enfrente, el Espanyol también sale con toda la artillería. El conjunto perico formará con Kike García y Pere Milla en punta, una dupla con experiencia y movilidad que exigirá máxima concentración a la defensa rojilla. El Sadar dictará sentencia en una tarde donde Osasuna ya no tiene margen para el error.

PUBLICIDAD

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar, Víctor Muñoz; Budimir.

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero, Urko, Pol Lozano, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla, Kike García. EFE

le/jr/apa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La participación en Andalucía es del 52 % a las 18:00 horas, 7,5 puntos más que en 2022

Infobae

La participación en Andalucía es del 52,11 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que en 2022

Infobae

Eddahchouri, sobre su gol: "He pagado todo el apoyo del deportivismo"

Infobae

1-3. El Sunderland sueña con Europa y el Everton se despide

Infobae

El Levante sale con Iker Losada como novedad y en el Mallorca vuelve Samu Costa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas