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Lille y Lyon, derrota y 'Champions'; Marsella a la Liga Europa y el Niza a la promoción

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- La derrota por goleada en el Parque Olímpico del Lyon de Endrick ante el subcampeón Lens (0-4) y la del Lille, también en casa, frente el Auxerre (0-2) no evitaron que ambos completen la relación de equipos franceses clasificados para la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que el Niza cayó al antepenúltimo lugar y disputará la promoción para mantenerse en la Ligue 1.

El conjunto nicense fue incapaz de lograr los tres puntos con el colista, el Metz (0-0), y tendrá que jugar con el tercero de la Ligue 2 para alargar su estancia en la máxima división gala. Cerró un año para olvidar el Niza.

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Sin embargo, en la parte alta, el peor parado fue el Stade Rennes, que cayó ante el Marsella (3-1), se quedó fuera de la 'Champions' y jugará la Liga Conferencia. El cuadro marsellés será el que acuda a la Liga Euorpa con el triunfo fraguado con los goles de Hojbjerg, Gouiri y Aubameyang (3-1).

El París Saint Germain, campeón, con honores, cerró el curso con derrota en el derbi ante el París (2-1) que remontó y cerró el triunfo en el añadido. El cuadro de Luis Enrique, que disputará la final de la 'Champions' en dos semanas, junto al Lens, subcampeón, y el Lille, tercero, acceden directamente a la Liga de Campeones.

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El Lyon, vapuleado por el Lens, acabó cuarto y jugará la previa de la máxima competición continental, mientras que el Marsella, que amarró el quinto puesto, se conforma con la Liga Europa. El Stade Rennes irá a la Liga Conferencia. El Mónaco, que perdió frente el Estrasburgo, no jugará en Europa.

Por la parte baja, el triunfo sorprendente del Auxerre (0-2) ante el Lille, el tercero seguido en las últimas jornadas, le supone la permanencia. También el Le Havre se salva. Ganó al Lorient.

El Metz, colista, y el Nantes, que tuvo que suspender su partido con el Toulouse por incidentes del público y que ya había caído a la Ligue 2, pierden la categoría. El Niza jugará la promoción. EFE

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