Iago Aspas: “Para nosotros es un premio muy grande”

Bilbao, 17 may (EFE).- Iago Aspas, capitán del Celta de Vigo, manifestó tras lograr de forma matemática la clasificación europea para el próximo curso con el punto cosechado en San Mamés frente al Athletic Club (1-1) que para su equipo “es un premio muy grande”.

“Creo que es la segunda vez en la historia del club, en sus cien años, que se consiguen dos temporadas seguidas en Europa, tenemos el premio gordo de poder volver a la Europa League, pero estamos contentos y felices”, manifestó en declaraciones a Movistar+

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“Hemos jugado contra un equipazo que no va a Europa, por poner en contexto lo conseguido. Hemos llegado a cuartos de la Europa League, ojalá el año que viene la temporada sea parecida”, deseó Aspas.

San Mamés es “un estadio que reúne de las cosas más bonitas de Primera División, que más siente la gente, esta afición, gente de la casa… ojalá podamos parecernos a ellos poco a poco”, indicó.

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Sobre su futuro, Aspas señaló: “Esta semana tomaré la mejor decisión tanto para mí como para el club”. “Todavía no sé lo que haré”, desveló. “Lo hablaré con la familia, son muchos años, tengo tres hijos, pero también sigo disfrutando del día a día”, añadió. EFE

FRC/ism

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