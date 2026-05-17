Griezmann: "Estoy con dolor de cabeza de llorar tanto"

Madrid, 17 may (EFE).- Antoine Griezmann, homenajeado este domingo por el Atlético de Madrid y su afición después de jugar ante el Girona su último partido como rojiblanco en el Metropolitano, declaró que le duele la cabeza de "llorar tanto".

“Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto, y es verdad que pasa tan rápido que toqué cinco balones y ya era el minuto 30, pero al final recibí el cariño de la gente después del triunfo y ahí sí puse los pies en la tierra. Miré todo alrededor, tomé mi tiempo y ver a mis compañeros, a mi mujer, mis niños, toda al gente que ha venido, para mí ha sido increíble y todo eso lo he disfrutado”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

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"Esta semana y hoy han sido una ola de amor, de cariño y mensajes bonitos, increíbles. Ahora tengo un dolor de cabeza por llorar tanto, ha sido una pasada lo de hoy", añadió.

Sobre la posibilidad de regresar al Atlético, manifestó: “Sí. Quiero terminar ahí en Orlando, porque es mi sueño desde pequeño y volver aquí, en Madrid, porque es la mejor ciudad del mundo, volver aquí, en este club, porque es el mejor club del mundo, y aportar mi visión del fútbol, poder ayudar donde sea, en las oficinas, en el campo de ayudante, de los que sea. Me gustaría volver aquí y ayudar desde afuera a conseguir trofeos”.

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Tal y como había dicho desde el césped durante el homenaje recibido, Griezmann pidió perdón por su marcha al Barcelona. "Yo sé que algunos no lo han hecho o no lo harán y lo entiendo perfectamemte porque les he fallado y les ha dolido mi salida. Como he dicho, no me di cuenta del cariño que tenia de la gente, no supe valorarlo y al salir, al irme, te das cuenta enseguida de lo que tenías, y por eso hicimos todo lo posible para volver aquí. Ha sido increíble lo de hoy, todo el cariño de la gente. El árbitro pitó el final y se quedaron una hora después todos. No tengo más palabras. Sólo que ha sido increíble y ha sido un orgullo para mí de locos, estando mis hijos ahí para que lo puedan vivir”

"He recibido mucho cariño de toda la gente. Al final está bien ganar trofeos colectivos e individuales, pero eso no te llena el corazón. Te lo llena un momento, pero luego ya pasas. Me llevo el amor recibido de esta noche, el amor de todos lo días, de le gente que trabaja en el club, por eso he estado feliz en mi carrera".

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Griezmann es del Atlético "por los valores del club". "Trabajar con mucha humildad y esto es lo que intento demostrar. Ser una familia y da igual que se pierda o se gane. Siempre del Atlético. Orgullosos de llevar este colores”

“Voy a echar de menos a esta afición", agregó y explicó que "quizá" su peor momento fue cuando tenía que jugar 30 minutos para abaratar su traspaso desde el Barcelona.

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"Te diría que el peor momento fue aquella época de los 30 minutos, que fue duro, aunque no parecía, pero en casa mi pobre mujer me tuvo que soportar mucho", declaró. "El mejor momento ha sido siempre celebrar un gol con mi afición aquí, con mi gente, con mis compañeros". EFE.