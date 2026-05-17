Espana agencias

Feijóo llega a la sede del PP para seguir el recuento electoral de las andaluzas con su equipo

Guardar
Google icon
Imagen SUEFLBJ5EREIPCWV6BFWROTAOM

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado esta noche alrededor de las 20.45 horas a la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, para seguir con su equipo el recuento de las elecciones andaluzas tras una campaña en la que se ha volcado de lleno recorriendo las ocho provincias con una caravana electoral propia.

Los 'populares' reconocen que una nueva mayoría absoluta de Moreno en Andalucía, la autonomía más poblada de España, allana el camino de Feijóo al Palacio de la Moncloa. "La victoria de Moreno en Andalucía será la antesala del cambio en España", afirmó en campaña el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo.

PUBLICIDAD

La dirección nacional del PP apela en este momento a la prudencia, a la espera del escrutinio definitivo de las elecciones andaluzas, pero ve posible que su candidato, Juanma Moreno, pueda conseguir mayoría absoluta, según han indicado fuentes de la cúpula del partido.

Así, en 'Génova' se muestran optimistas pero apuestan por la cautela porque hay escaños que van a estar "bailando hasta el final" por los restos en algunas provincias. Según insisten, no hay una mayoría absoluta "garantizada" en este momento pese a las buenas sensaciones, han añadido las mismas fuentes.

PUBLICIDAD

Los 'populares' aseguran que el PP-A que encabeza Moreno podría llegar a duplicar al PSOE de Andalucía, la comunidad autónomas más poblada de España que ha sido durante casi 40 años un feudo gobernando por los socialistas. En junio de 2022, el PP ya logró 1,5 millones de votos (43,13%) y el PSOE algo más de 883.000 votos (24,09%).

Además, los 'populares' avisan que si hay una debacle socialista será una derrota del jefe del Ejecutivo del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la candidata socialista, María Jesús Montero, era su vicepresidenta primera. "Si no quería lecturas en clave nacional, que no haber puesto a tu número dos", agregan en el cuartel general de los 'populares'.

FEIJÓO SE HA IMPLICADO DE LLENO EN LA CAMPAÑA

El presidente del Partido Popular se ha implicado de lleno en la campaña, ya que ha estado en Andalucía siete de los catorce días de campaña, tres más en precampaña y ha recorrido más de 12.000 km para apoyar a Juanma Moreno, según han informado fuentes del partido.

Feijóo ha optado por una caravana electoral propia, separada de la Moreno, para "peinar" más territorio y llegar a más rincones, según fuentes del partido. De hecho, ambos solo han coincidido a mitad de campaña, en el acto de ecuador, que tuvo lugar el domingo 10 de mayo en Málaga.

En concreto, Feijóo participó en tres actos durante la precampaña. Así, el 19 abril intervino en la Intermunicipal que el PP de Andalucía celebró en Córdoba, mientras los días 22 y 29 del pasado mes lo hizo en sendos mítines en Lepe (Huelva) y Roquetas de Mar (Almería), respectivamente.

Ya en plena campaña, el líder del PP ofreció varios mitines: el 3 de mayo en Jerez de la Frontera, el 6 de mayo en Guadix (Granada), el 7 de mayo en El Puerto de Santa María y el 10 de mayo en Málaga.

En la última semana, Feijóo también intervino en un mitin en Tomares (Sevilla) el 12 de mayo y otro en Bailén el día 14. La clausura de campaña el 15 de mayo tuvo lugar en Almería.

Feijóo, que ha visitado todas las provincias andaluzas para respaldar al candidato de su partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "asume en primera persona el esfuerzo de toda campaña electoral como ya hizo en Extremadura, Aragón y Castilla y León", según han indicado fuentes de su equipo.

El presidente del PP ha optado por una campaña de proximidad y a pie de calle que, según los 'populares', es la que no puede hacer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "por miedo a la reacción de los ciudadanos, molestos con la gestión del Gobierno de España".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con el 22 % escrutado el PP gana sin mayoría absoluta las elecciones en Andalucía

Infobae

2-0. Espí y Arriaga dejan al Levante a un punto de la salvación y hunden al Mallorca

Infobae

0-1. El Real Madrid gana, Mbappé se redime y el Sevilla se salva

Infobae

El Mallorca, a un paso de Segunda; Girona y Elche, 'final' en Montilivi

Infobae

0-1. El Alavés consigue la permanencia en el Tartiere

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”