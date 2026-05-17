El Levante sale con Iker Losada como novedad y en el Mallorca vuelve Samu Costa

Valencia, 17 may (EFE).- El Levante saldrá con Iker Losada como principal novedad en ataque al trascendental partido por la permanencia que le enfrenta este domingo en el Ciutat de València al Mallorca, en el que vuelve Samu Costa tras sanción.
El Levante comenzará el partido con Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti, Pablo Martínez, Arriaga, Iker Losada, Iván Romero y Espí.
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El Mallorca saldrá con un once formado por Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi. EFE
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