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86-82 El Real Madrid, primer campeón de la Liga U22

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Burgos, 17 may (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga U este domingo al vencer al Barça Atlètic por 86-82 en una final intensa y de gran nivel, en la que el equipo blanco llevó la iniciativa y aguantó el arreón final de los azulgranas.

Tras unos primeros minutos marcados por los errores y las imprecisiones en ambos equipos, el Real Madrid fue encontrando ritmo ofensivo liderado por Grinvalds, Hugo Alonso y, especialmente, Fabian Kayser, muy acertado en el segundo cuarto.

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El conjunto blanco logró abrir una brecha importante gracias a su acierto exterior y al dominio del rebote (24-19).

El Barça se mantuvo en el partido durante el primer cuarto con las acciones de Dabone, Nil Poza y Siftar, pero sufrió en el segundo periodo ante la intensidad defensiva madridista y la inspiración de Kutluay y Bjelic (49-36).

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Tras el paso por vestuarios, el equipo azulgrana reaccionó y Mo Keita y Siftar lideraron la remontada y redujeron progresivamente la diferencia ante un Real Madrid que seguía encontrando respuestas en Hugo Alonso, Grinvalds y Kayser.

Al término del tercer cuarto, los blancos conservaban una ventaja de cinco puntos (66-61).

En el último periodo, el Barça llegó a colocarse a solo dos gracias al empuje de Mo Keita, autor de una sobresaliente actuación ofensiva, pero el Real Madrid supo mantener la calma en los instantes decisivos.

Bjelic, Diarra, Amosov y Hugo Alonso anotaron canastas claves para sostener la ventaja y certificar el triunfo del Real Madrid por 86-82.

- Ficha técnica:

86 - Real Madrid (24+25+17+20): Gunars Grinvalds (13), Hugo Alonso (16), Fabian Kayser (14), Egor Amosov (7), Ousmane Diarra (7) -cinco inicial- Gabriel Tavier (0), Ignacio Rupérez (0), Omer Kutuluay (14), Andrej Bjelic (12), Rodrigo Rioja (3), Diosdado Krohnert (0) y Osagioduwa Hadi (-).

82 - Barça Atlètic (19+17+25+21): Jakob Siftar (16), Nil Poza (9), Diego Ferreras (7), Joaquim Beoumtje (4), Mohamed Dabone (15) -cinco inicial- Abdeahamane Kone (0), Eric Montaner (-), Mohamed Keita (25), Ma Samba Gueye (-), Jan Cerdan (0), Biel Puig (-), Oriol Filba (6).

Árbitros: Héctor Báez, Fernando Ibáñez y José Carlos Sierra.

Incidencias: Final de la Liga U disputada en el Estadio Municipal de El Plantío. EFE

vfr/orv/ism

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