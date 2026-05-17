86-82 El Real Madrid, primer campeón de la Liga U22

Burgos, 17 may (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga U este domingo al vencer al Barça Atlètic por 86-82 en una final intensa y de gran nivel, en la que el equipo blanco llevó la iniciativa y aguantó el arreón final de los azulgranas.

Tras unos primeros minutos marcados por los errores y las imprecisiones en ambos equipos, el Real Madrid fue encontrando ritmo ofensivo liderado por Grinvalds, Hugo Alonso y, especialmente, Fabian Kayser, muy acertado en el segundo cuarto.

PUBLICIDAD

El conjunto blanco logró abrir una brecha importante gracias a su acierto exterior y al dominio del rebote (24-19).

El Barça se mantuvo en el partido durante el primer cuarto con las acciones de Dabone, Nil Poza y Siftar, pero sufrió en el segundo periodo ante la intensidad defensiva madridista y la inspiración de Kutluay y Bjelic (49-36).

PUBLICIDAD

Tras el paso por vestuarios, el equipo azulgrana reaccionó y Mo Keita y Siftar lideraron la remontada y redujeron progresivamente la diferencia ante un Real Madrid que seguía encontrando respuestas en Hugo Alonso, Grinvalds y Kayser.

Al término del tercer cuarto, los blancos conservaban una ventaja de cinco puntos (66-61).

PUBLICIDAD

En el último periodo, el Barça llegó a colocarse a solo dos gracias al empuje de Mo Keita, autor de una sobresaliente actuación ofensiva, pero el Real Madrid supo mantener la calma en los instantes decisivos.

Bjelic, Diarra, Amosov y Hugo Alonso anotaron canastas claves para sostener la ventaja y certificar el triunfo del Real Madrid por 86-82.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

86 - Real Madrid (24+25+17+20): Gunars Grinvalds (13), Hugo Alonso (16), Fabian Kayser (14), Egor Amosov (7), Ousmane Diarra (7) -cinco inicial- Gabriel Tavier (0), Ignacio Rupérez (0), Omer Kutuluay (14), Andrej Bjelic (12), Rodrigo Rioja (3), Diosdado Krohnert (0) y Osagioduwa Hadi (-).

PUBLICIDAD

82 - Barça Atlètic (19+17+25+21): Jakob Siftar (16), Nil Poza (9), Diego Ferreras (7), Joaquim Beoumtje (4), Mohamed Dabone (15) -cinco inicial- Abdeahamane Kone (0), Eric Montaner (-), Mohamed Keita (25), Ma Samba Gueye (-), Jan Cerdan (0), Biel Puig (-), Oriol Filba (6).

Árbitros: Héctor Báez, Fernando Ibáñez y José Carlos Sierra.

PUBLICIDAD

Incidencias: Final de la Liga U disputada en el Estadio Municipal de El Plantío. EFE

vfr/orv/ism

PUBLICIDAD