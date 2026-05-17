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0-2. El Juventus falla en un momento decisivo

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- Después de diez jornadas consecutivas sin derrota, con seis victorias y cuatro empates, el Juventus cometió un error inoportuno, perdió por 0-2 con el Fiorentina y no depende de sí mismo en la última jornada para ir a la Liga de Campeones, superado en la clasificación por el Milan, el Roma y el Como.

Los avisos recientes, con dos igualadas en las últimas tres citas, fueron más allá con una derrota en su territorio que lo complica todo.

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No sólo debe ganar el próximo fin de semana el derbi contra el Torino, sino esperar que dos de esos tres citados rivales directos tropiecen en sus respectivos compromisos.

El 0-1 en el minuto 34 de Ndour, con un derechazo cruzado dentro del área, advirtió todo lo que se le venía encima al Juventus, que lamentó un gol anulado a Dusan Vlahovic, en su despedida de su afición, por un mínimo fuera de juego determinado a través del VAR.

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En plena ofensiva del Juventus, Mandragora marcó el golazo del 0-2, con un zurdazo extraordinario a la escuadra, por potencia, colocación, ejecución… El equipo de David de Gea, ya salvado, enlazaba cuatro jornadas sin ganar.

Ficha técnica:

0 – Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (Gatti, m. 81); McKennie, Locatelli, Koopmeiners (Boga, m. 46), Cambiaso (K. Thuram, m. 69); Conceiçao (Zhegrova, m. 69), Valhovic y Yildiz (Miretti, m. 90).

2 – Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Raineri (Comuzzo, m. 64), Gosens; Brescianini (Mandragora, m. 64), Fagioli (Gudmunsson, m. 64), Ndour; Parisi (Harrison, m. 32), Piccoli y Solomon.

Goles: 0-1, m. 34: Ndour. 0-2, m. 83: Mandragora.

Árbitro: Davide Massa. Amonestó al local Bremer y a los visitantes Gudmunsson, Harrison y Pongracic.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Allianz de Turín ante unos 40.000 espectadores. EFE

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