Sánchez augura otros ocho años de Gobierno progresista para atajar problemas como vivienda

Sevilla, 15 may (EFE).- El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha augurado este viernes otros ocho años de Ejecutivo progresista en La Moncloa, ya que están aún "a mitad de tarea", y todavía deben atajar algunos de los grandes problemas de los españoles, como la vivienda.

En el acto del PSOE de cierre de campaña a las elecciones andaluzas, Sánchez ha hecho referencia a que este viernes ha superado a José María Aznar como segundo presidente con más días en el cargo y ha defendido "el cambio para bien" que, a su juicio, le ha dado a España en los casi 3.000 días que lleva en el poder.

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"Queda mucho por hacer, estamos a mitad de tarea, llevamos ocho años que han sentado muy bien a España y otros ocho años que vamos a estar cambiando también y resolviendo muchos otros problemas que tiene nuestro país como es la vivienda (... ) el factor fundamental de desigualdad ahora mismo que hay en nuestro país", ha declarado.

Sánchez ha defendido las cifras de crecimiento de España, los datos de empleo, el avance de la transición energética, las políticas en vivienda o las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Irán, entre otros.

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"Los resultados nos avalan y el futuro nos espera. Vamos a seguir transformando España y Andalucía con el Gobierno de España y con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía", ha agregado. EFE

(Foto)(Vídeo)

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