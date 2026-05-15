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Moreno afea "falta de sensibilidad" del Gobierno contra el narco: "No da valor suficiente a los cuerpos de seguridad"

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El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado este viernes la "falta de sensibilidad" del Gobierno central para hacer frente al narcotráfico que se "implantando y ampliando su red de terror por el sur de Andalucía".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Moreno ha manifestado que el Ejecutivo nacional no se toma "en serio" esa lucha contra el narcotráfico, y ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer las penas a todas las personas que participan en la cadena del narcotráfico.

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Asimismo, Juanma Moreno ha defendido la proposición de Ley que el PP ha registrado en el Congreso para que la Guardia Civil y Policía Nacional sean consideradas profesiones de "riesgo" y que está siendo "bloqueada" por PSOE.

"Toda la sociedad española sabe que la Guardia Civil y la Policía Nacional son unas profesiones de riesgo y, por tanto, eso hay que solventarlo lo antes posible", ha dicho Moreno, quien ha considerado que el Ejecutivo nacional "no cree o no le da el valor suficiente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

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Ha añadido que le sorprende todavía que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no estuviera "presente" en el funeral de los dos guardias civiles que murieron en Huelva durante la persecución de una narcolancha.

"No lo puedo entender", ha apuntando Juanma Moreno, para quien la sociedad tampoco puede entender que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, que ha sido vicepresidenta primera del Gobierno se refiriera a esas dos muertes como "accidente laboral".

"Todo es un poco despropósito y a este Gobierno (central) le falta sensibilidad, compasión, cariño y comprensión hacia nuestros policías nacionales y guardias civiles, que dan su vida precisamente por nuestra seguridad y por defender nuestras libertades".

Ha señalado que esto se ha notado a "lo largo y ancho de estos ocho años" y que, por ello, él entiende "el malestar de ambos cuerpos con el ministro de Interior".

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