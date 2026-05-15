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Maíllo pide "votar con cabeza" para "reventar la hipocresía" del PP, que "nos está costando la vida"

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El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento al voto a Por Andalucía este domingo 17M para "reventar la hipocresía" del Partido Popular en el Gobierno de la Junta de Andalucía desde hace ocho años, que "nos está costando la vida", y para poner fin a la "visión andaluza de Disney" que, a su juicio, representa Juanma Moreno.

En el acto de cierre de campaña en la plaza Alcalde Horacio Hermoso, en el barrio sevillano del Tiro de Línea, el candidato de Por Andalucía ha apelado a la "votar con esperanza" porque de los votos del 17M "depende también el futuro del país".

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"Los resultados de Andalucía van a ser determinantes para seguir construyendo una izquierda federal que mire con ambición" para ejecutar "profundas reformas estructurales" y "evitar la llegada del autoritarismo, el fascimo y la extrema derecha. También por eso se vota en Andalucía. También para eso hay que votar con cabeza el 17 de Mayo", ha arengado Maíllo.

Acompañado por Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz; Alejandra Durán y Ana Aranda, candidatas de la coalición; además de Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Maíllo ha insistido en votar "por esa esperanza, por ese futuro, por la sanidad, por la vivienda... ¡A echar del Gobierno al Partido Popular".

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