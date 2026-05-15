León XIV visitará España con su primera encíclica bajo el brazo para reflexionar sobre IA

Valladolid, 15 may (EFE).- El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio con su primera encíclica debajo del brazo ('Magnifica humanitas'), donde reflexiona sobre los riesgos que acechan a la humanidad y que incluye un apartado especial dedicado a la Inteligencia Artificial (IA).

"Es una alegría. Estamos a la espera de una encíclica que en uno de sus asuntos reflexiona sobre la Inteligencia Artificial (IA) y que subraya la importancia de la humanidad, de la persona", ha explicado este viernes el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

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Está previsto que el papa haga coincidir la firma de la encíclica con esta jornada del 15 de mayo, el mismo día y mes pero de 1891 que eligió León XIII para la publicación de 'Rerum novarum', de gran calado social en las postrimerías del siglo XIX, el de las grandes revoluciones industriales de la sociedad moderna.

Argüello, que ha comparecido ante los periodistas exclusivamente como arzobispo de Valladolid, ha declinado entrar en detalles sobre el viaje del papa a España (del 6 al 12 de junio) por Madrid, Barcelona e Islas Canarias, el cuarto fuera de Italia cuando acaba de cumplir, el pasado 8 de mayo, su primer año de pontificado desde su elección.

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Al igual que hizo ante Juan Pablo II, la cantaora Niña Pastori actuará delante del papa León XIV y de los usuarios del centro para personas sin hogar (CEDIA) situado en el barrio del Lucero de Madrid, puerta de entrada a España del santo padre, Robert Prevost, un país que conoce muy bien desde su etapa de prior general de los Agustinos, su orden.

Argüello ha destacado también la duración del viaje apostólico, "una semana, que es relativamente largo", ha apostillado en el plano positivo.

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Se ha referido también, de forma velada, al drama de la migración en condiciones extremas y de los refugiados al significar las Islas Canarias como "puerta de salida" de este viaje.

El presidente de la Conferencia Episcopal, en líneas generales, ha interpretado esta visita como una invitación "a vivir la comunión de la Iglesia desde todas las realidades donde está establecida", como "un signo de paz" entre todos, con especial atención a los más necesitados que serán en España los protagonistas. EFE

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