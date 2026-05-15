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El tiempo "invernal" pone en aviso amarillo a zonas de ocho comunidades, incluso por nieve

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Madrid, 15 may (EFE).- El tiempo, más invernal que primaveral, pone este viernes en aviso amarillo a puntos de ocho comunidades autónomas, incluso por nieve en zonas de montaña de Castilla y León y de Cataluña.

En Andalucía los avisos -peligro bajo- son por viento en Almería capital, levante almeriense y costa granadina, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, y por fenómenos costeros en puntos de las provincias de Almería, Granada y Málaga, con olas de 2 a 3 metros.

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En Asturias el aviso amarillo es por lluvias en el litoral oriental, cordillera y Picos de Europa (precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado), al igual que en Cantabria, en concreto en el litoral, en el centro y valle de Villaverde.

En el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aparecen en amarillo zonas de León y Palencia por nieve, pero con un aviso que termina este mediodía. Allí la previsión es que en la cordillera cantábrica la acumulación de nieve en 24 horas sea de 5 centímetros.

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Estos acumulados se esperan por encima de 1.300 metros, en la zona más hacia el norte.

Por nieve también está en aviso amarillo el Valle de Arán (Lleida), con una acumulación de nieve también en 24 horas de 5 centímetros, por encima de 1.300 metros. Este aviso de peligro bajo continuará al día siguiente.

En Cataluña aparecen asimismo con avisos por lluvias el Pirineo, prelitoral, Ampurdán y litoral sur de Girona (precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado) y por fenómenos costeros el Ampurdán, en Girona (olas de 2 a 3 metros).

La Región de Murcia tiene avisos por viento en Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (rachas máximas de 70 kilómetros por hora).

La lluvia es la que pone este viernes en amarillo a la vertiente cantábrica de Navarra y al litoral e interior de Guipúzcoa y Vizcaya, con una previsión de precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado. EFE

(Foto)

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EFE

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