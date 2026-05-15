El acuerdo para la renovación de Carlos Ortega va por buen camino, pero no está cerrado

Barcelona, 15 may (EFE).- El acuerdo para la renovación del contrato del técnico Antonio Carlos Ortega (Málaga, 1971) con el Barça se sigue negociando y existe "buena sintonía" entre ambas partes, aunque "no está cerrado", según pudo saber EFE de fuentes próximas a la negociación.

Según la misma fuente, ambas partes "llevan tiempo" con las negociaciones. Ortega tiene contrato hasta junio de 2027, después de que renovara su vinculación con el Barça en 2023 con un compromiso de tres temporadas, ampliables a cuatro, en el caso de que el equipo conquistara la Champions, algo que se produjo a las primeras de cambio.

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El malagueño, que llegó al equipo azulgrana en 2021, ha llevado al conjunto catalán a cinco fases finales consecutivamente y se medirá al Aalborg en una de las semifinales de este curso que se disputarán el 12 de junio en Colonia, la otra medirá al Magdeburgo con el Füchse Berlín.

El Barça es con doce títulos el equipo que más Ligas de Campeones atesora, la última se produjo precisamente ante el Aalborg (31-20, 2024), precisamente su rival en las semifinales de esta temporada. EFE

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