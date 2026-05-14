Espana agencias

Expresidente de Adif dice en 2020 barajó cortar un 15% en mantenimiento pero no lo hizo

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- El expresidente de Adif Ángel Contreras ha explicado este jueves en el Senado que, en mayo de 2020, cuando ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento del administrador de infraestructuras ferroviarias (2018-2023), planificó un recorte del 15 % en los cánones o tasas de mantenimiento de la red ferroviaria que finalmente "no se llevó a cabo".

Contreras, que fue destituido en septiembre de 2024 como presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias(Adif) por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en la comisión del Senado que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) de enero pasado, en la que el PP pretende demostrar que éste se produjo por una "sucesión de negligencias y comportamientos indeseados en el tiempo", según dijo su portavoz, el popular Juan José Sanz.

PUBLICIDAD

El expresidente de Adif ha dicho que no pidió ninguna explicación al ministro de Transportes sobre su cese.

A preguntas de Sanz (PP), Contreras ha admitido que durante la crisis de la covid elaboró un documento para la patronal de la construcción (Seopan) en el que se proponía reducir hasta un 15 % los importes de mantenimiento, lo que afectaba a tiempos de respuesta a incidencias, disponibilidad de maquinaria y equipos y objetivos de fiabilidad y calidad.

PUBLICIDAD

Según los correos leídos por el portavoz del PP, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y Contreras llegaron a "organizar un gabinete de crisis para gestionar las quejas de las empresas contratistas", ya que los "recortes" significaban "menos inspecciones y mayor tolerancia al riesgo".

El expresidente de Adif ha recordado que en mayo de 2020 España estaba "en plena pandemia, no circulaban los trenes y a todo el comité de dirección se le pidió un ejercicio para ver la viabilidad económica la empresa", al tiempo que ha señalado que, aunque él hizo ese "ejercicio", finalmente "no se llevó a cabo ningún recorte".

También ha dicho que la inversión en mantenimiento desde 2018 a 2024 ha pasado de 45.000 euros por kilómetro a 71.000 en la red convencional y de 83.000 a 110.000 euros en la alta velocidad.

Igualmente se ha referido a los 500 millones de euros de inversión prevista para las Rodalies de Cataluña, frente a los 400 millones que el PP destinó para todas las Cercanías durante su Gobierno y ha considerado que "no se puede invertir más porque se llegaría al colapso de la red y no podría prestarse el servicio".

En su comparecencia, Ángel Contreras -que ya presidía Adif cuando se adjudicó el contrato de mantenimiento del Corredor Madrid-Sevilla- ha señalado que los pliegos eran de "máxima seguridad" y que no tuvo "ninguna alerta" sobre el tramo de vía de Adamuz. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Hostelería de España aclara que se prohibirán monodosis de plástico de un solo uso en 2030

Infobae

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

El PSOE pide permiso al Supremo para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias

Infobae

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

ECONOMÍA

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Los españoles no renuncian a las vacaciones aunque salgan más caras: el 86% viajará este verano y uno de cada cuatro gastará más de 1.000 euros

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse