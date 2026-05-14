Expresidente de Adif dice en 2020 barajó cortar un 15% en mantenimiento pero no lo hizo

Madrid, 14 may (EFE).- El expresidente de Adif Ángel Contreras ha explicado este jueves en el Senado que, en mayo de 2020, cuando ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento del administrador de infraestructuras ferroviarias (2018-2023), planificó un recorte del 15 % en los cánones o tasas de mantenimiento de la red ferroviaria que finalmente "no se llevó a cabo".

Contreras, que fue destituido en septiembre de 2024 como presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias(Adif) por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en la comisión del Senado que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) de enero pasado, en la que el PP pretende demostrar que éste se produjo por una "sucesión de negligencias y comportamientos indeseados en el tiempo", según dijo su portavoz, el popular Juan José Sanz.

PUBLICIDAD

El expresidente de Adif ha dicho que no pidió ninguna explicación al ministro de Transportes sobre su cese.

A preguntas de Sanz (PP), Contreras ha admitido que durante la crisis de la covid elaboró un documento para la patronal de la construcción (Seopan) en el que se proponía reducir hasta un 15 % los importes de mantenimiento, lo que afectaba a tiempos de respuesta a incidencias, disponibilidad de maquinaria y equipos y objetivos de fiabilidad y calidad.

PUBLICIDAD

Según los correos leídos por el portavoz del PP, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y Contreras llegaron a "organizar un gabinete de crisis para gestionar las quejas de las empresas contratistas", ya que los "recortes" significaban "menos inspecciones y mayor tolerancia al riesgo".

El expresidente de Adif ha recordado que en mayo de 2020 España estaba "en plena pandemia, no circulaban los trenes y a todo el comité de dirección se le pidió un ejercicio para ver la viabilidad económica la empresa", al tiempo que ha señalado que, aunque él hizo ese "ejercicio", finalmente "no se llevó a cabo ningún recorte".

PUBLICIDAD

También ha dicho que la inversión en mantenimiento desde 2018 a 2024 ha pasado de 45.000 euros por kilómetro a 71.000 en la red convencional y de 83.000 a 110.000 euros en la alta velocidad.

Igualmente se ha referido a los 500 millones de euros de inversión prevista para las Rodalies de Cataluña, frente a los 400 millones que el PP destinó para todas las Cercanías durante su Gobierno y ha considerado que "no se puede invertir más porque se llegaría al colapso de la red y no podría prestarse el servicio".

PUBLICIDAD

En su comparecencia, Ángel Contreras -que ya presidía Adif cuando se adjudicó el contrato de mantenimiento del Corredor Madrid-Sevilla- ha señalado que los pliegos eran de "máxima seguridad" y que no tuvo "ninguna alerta" sobre el tramo de vía de Adamuz. EFE