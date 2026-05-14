El Mallorca deberá afrontar la visita al Ciutat de Valencia sin Omar Mascarell

Palma, 14 may (EFE).- El Mallorca visitará este domingo al Levante en una 'final' por la permanencia entre dos equipos con 39 puntos y sin la presencia de Omar Mascarell, que cumplirá ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla del curso en la derrota contra el Getafe (3-1).

El centrocampista tinerfeño, nacionalizado con Guinea Ecuatorial, ha sido una pieza fundamental tanto en los esquemas de Jagoba Arrasate como del actual técnico, el argentino Martín Demichelis, siendo un comodín para emplear tanto en el pivote, su posición natural, como de central tras la baja de Antonio Raíllo.

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Hasta la fecha, ha sido titular en 25 de los 29 partidos que ha disputado y ha aportado dos goles, el último en el duelo contra el equipo madrileño, y dos asistencias que complementan su buen hacer en labores defensivas, su principal cometido.

La baja del mediocentro de 33 años supone un duro golpe para el técnico argentino, que por lo menos recuperará a Samu Costa tras también cumplir ciclo de tarjetas, pero se queda sin margen para su esquema de cuatro centrocampistas que tanto le ha funcionado hasta la fecha. EFE

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