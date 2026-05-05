AFE destaca como un paso firme hacia la igualdad la inclusión de la Liga F en la quiniela

Madrid, 5 may (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) destacó como "un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino" la inclusión de la Liga F en la quiniela, medida demandada por el sindicato desde 2019, cuando lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino.

Antes de que el Consejo de Ministros apruebe este martes la medida, AFE recordó en un comunicado que "ha trabajado de forma constante y decidida desde entonces con partidos políticos y diferentes instituciones en la defensa de los derechos e intereses de los y las futbolistas, así como en la mejora de sus condiciones profesionales".

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“La presencia de la Liga F en la quiniela es un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino, y estoy orgulloso del trabajo realizado por AFE para hacerlo posible”, afirmó su presidente, David Aganzo.

El sindicato recordó que en junio de 2024, la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso aprobó la presencia permanente de partidos de la Liga F en el boleto de la quiniela, tras la presentación de una proposición no de ley del grupo Popular, que destacó el trabajo de AFE.

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También subrayó que "este logro es el resultado de un proceso prolongado en el tiempo, basado en el diálogo, la negociación y la firme voluntad de avanzar hacia un modelo más justo, igualitario y con mayor proyección para el conjunto del fútbol. Una reivindicación histórica que hoy ya es una realidad".

"Este avance supone una oportunidad para reforzar la igualdad en el fútbol, así como para dar mayor visibilidad al fútbol femenino y dotarlo de más medios, recursos y herramientas dentro de su ecosistema, contribuyendo así a su crecimiento, consolidación y reconocimiento dentro del panorama deportivo. Se trata de un objetivo que AFE ha situado siempre como prioritario dentro de su trabajo diario", añadió.

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Para la asociación, representa además "una inmejorable oportunidad para reforzar la igualdad en el fútbol, así como para dar mayor visibilidad al fútbol femenino" y "para el desarrollo del fútbol en su conjunto, especialmente en ámbitos clave como la mejora de condiciones laborales y el impulso del fútbol femenino, y refuerza el compromiso de AFE con la evolución y dignificación del colectivo".

"AFE quiere reiterar que este es un paso más dentro de un camino que debe seguir avanzando, por lo que continuaremos trabajando con determinación para impulsar nuevas mejoras y garantizar los derechos de todos los y las futbolistas", concluyó el sindicato, que agradeció el esfuerzo y la colaboración de todas las personas y entidades implicadas en este proceso. EFE

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