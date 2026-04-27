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Xavi Simons se pierde el Mundial con una rotura de cruzado

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Londres, 27 abr (EFE).- El neerlandés Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de temporada y el Mundial tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El atacante se marchó en camilla de la victoria de su equipo contra el Wolverhampton Wanderers este sábado y confirmó a través de sus redes sociales la grave lesión que le apartará de ayudar al Tottenham en la pelea por la salvación y de la Copa del Mundo, donde hubiese formado parte de la convocatoria de Ronald Koeman.

"Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido".

"La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. Intentaré encontrar la paz en este tiempo, pero trataré de ser el mejor compañero posible y no tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla. Cuento los días para volver".

Autor de seis goles y siete asistencias esta temporada, Simons no podrá estar en los cuatro partidos finales del Tottenham en la Premier en los que tratará de salir de los puestos de descenso. Los 'Spurs', que no juegan en Segunda división desde 1977, tienen la salvación a dos puntos de distancia. EFE

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