Muere un septuagenario al quedar atrapado en una máquina agrícola en Porcuna (Jaén)

Jaén, 26 abr (EFE).- Un hombre de 75 años ha muerto este domingo en un accidente ocurrido en una finca del término municipal de Porcuna (Jaén) tras quedar atrapado en una máquina picadora, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El suceso se ha producido poco antes del mediodía en un terreno próximo al kilómetro 23 de la carretera A-6052 y el centro coordinador ha recibido el aviso alertando de lo ocurrido a las 11:57 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Andújar y los servicios sanitarios del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.

A su llegada, los sanitarios solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el trágico accidente. EFE

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