Ilias: "Por detalles, no voy a decir cuáles, no hemos sacado los tres puntos"

Madrid, 26 abr (EFE).- Ilias Akhomach, extremo internacional marroquí del Rayo Vallecano, ironizó con lo sucedido este domingo en el partido frente a la Real Sociedad (3-3) y dijo que "por detalles, sin decir cuáles", no sacaron los tres puntos.

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad, a la que consiguió remontar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del islandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

"El equipo sabe lo que hay y lo que nos jugamos. Eran tres puntos importantísimos. Tanto la primera como la segunda parte fuimos superiores pero al final, por detalles, y no voy a decir cuáles, no los hemos sacado”, dijo Ilias, en declaraciones a Dazn.

"Hoy eran tres puntos claves y creo que nos lo merecíamos. El jueves tenemos otro partido que sea historia para el club y el domingo a Getafe para intentar lograr los tres puntos. La afición se merece mucho más. El grupo que tenemos y la afición se merece todo. Este grupo ha pasado por situaciones que ningún grupo de Primera ha pasado. Se merece la permanencia y ganar al Estrasburgo", confesó.

El jugador del Rayo también habló sobre una de las últimas acciones del partido en la que Alex Remiro le derribó en el área, en una jugada sin balón, que el árbitro no consideró penalti.

"Para mí es clarísima en el campo. Remiro va a salir, no llega al balón y me da. No me gusta hablar mucho de lo que no depende de mí", finalizó. EFE