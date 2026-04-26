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Etcheverry remonta y ya está en octavos con veinte victorias en el 2026

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Madrid, 26 abr (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry protagonizó una sobresaliente remontada ante el croata Dino Prizmic, verdugo del italiano Matteo Berrettini y del estadounidense Ben Shelton, y se situó en los octavos de final, su mejor registro del Masters 1000 de Madrid.

El platense que tardó dos horas y diez minutos en sellar la victoria por 2-6, 6-4 y 6-3 ya tiene garantizado el puesto 25 del ránking ATP, el mejor hasta ahora en su carrera.

Nunca antes el argentino había pasado de la segunda ronda en la Caja Mágica. Pero en este 2026, el de su primer título, en Río de Janeiro, después de tres finales perdidas en años anteriores, brilla y sobrevive en el cuadro del torneo.

Etcheverry, que jugará en octavos contra el ganador del choque entre el francés Arthur Fils o estadounidense Emilio Nava, brilla en su cuareta participación en Madrid donde ya se ha convertido en uno de los pocos jugadores que han logrado al menos veinte victorias en lo que va de año. El platense se ha unido a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Daniil Medvedev como los únicos en tener tantos partidos ganados.

El argentino acumula quince victorias en tierra batida este año, más que ningún otro jugador y está en octavos de un Masters 1000 por tercera vez tras Miami y Montecarlo. EFE

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