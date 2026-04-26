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3-1. El Heidelberg da el primer paso y toma ventaja en la final

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Las Palmas de Gran Canaria, 26 abr (EFE).- El Heidelberg Volkswagen dio el primer paso en el Pabellón Miguel Solaesa y se impuso al Fundación Cajasol Andalucía por 3-1 para tomar ventaja en busca del segundo título liguero de su historia, que sería consecutivo tras la corona conseguida en 2025.

Las grancanarias arrancaron con buena sintonía e instalaron una ventaja de salida de 6-3 gracias a una entonada Beatriz Novoa, que coleccionó fintas y remates por zona 4 ante un Fundación Cajasol Andalucía que no dejó escapar a las locales aprovechándose de sus errores al saque (9-9), aunque dos puntos de la cubana Sulian Matienzo y un bloqueo de la argentina Martina Bednarek obligaron a Ricardo Torronteras a parar el partido (12-9).

El buen trabajo en la red de Louise Sansó y de Lucía Prol alimentó las esperanzas de un Cajasol que remó para acortar distancias, pero una gran rotación al saque de la argentina Sofía Tummino permitió a las locales poner tierra de por medio (20-14).

Las jugadoras de David Gil llegaron al 23-19, pero varios líos en defensa y la efectividad del conjunto sevillano dieron la vuelta al marcador para sellar el primer set (29-31).

A pesar del tropiezo en el final de set, el Heidelberg Volkswagen no tiró la toalla y enchufó a Cara McKenzie en zona 2 para tomar distancia (9-6), aunque la entrada de Jada Burse en las filas andaluzas dio un soplo de aire fresco a las pupilas de Torronteras para contrarrestar la ventaja (12-12).

La entrada en calor de Anlène van der Meer dio un argumento ofensivo más a las grancanarias y desequilibró la igualdad que imperaba hasta el 20-20 con un bloqueo y un bloqueo fuera consecutivos (22-20). Dos tiempos muertos de Torronteras no frenaron a las canarias, que cerraron el set con un remate de McKenzie (25-23).

Las visitantes recibieron el golpe con buen mentón y arrancaron la tercera manga con un parcial de 0-4 con especial protagonismo de Sansó, aunque el buen trabajo defensivo de las colegiales dio alas a desplegar el arsenal ofensivo de Van der Meer, Matienzo y la chilena Beatriz Novoa para dar la vuelta a las sensaciones y el marcador (12-11).

David Gil introdujo a Blanca Martínez y la alicantina respondió a la confianza con un remate en zona 3 que abrió una pequeña brecha que obligó al técnico cordobés a parar el encuentro (14-12) para retomar el pulso. Lo consiguieron con puntos de Burse y Sansó, pero una excelsa rotación al saque de Mireia Guilabert rompió el set que concluyó un bloqueo de van der Meer (25-20).

Con la moral por las nubes, las vigentes campeonas de Liga Iberdrola mostraron su mejor versión defensiva y ofensiva para allanar el camino de la victoria (14-8).

Las visitantes entraron en barrena y comenzaron a acumular errores hasta alcanzar el 20-11, una distancia que las grancanarias mantuvieron para sellar la victoria y tomar ventaja en la final de Liga Iberdrola (25-13).

- Ficha técnica:

3 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (2), Martina Bednarek (6), Anlène van der Meer (19), Lola Hernández (3), Agostina Menegozzo (-), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (-), Blanca Martínez (6), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (19), Cara McKenzie (12) y Beatriz Novoa (15).

Entrenador: David Gil

1 – Fundación Cajasol Andalucía: Isabel Barón (líbero), Kira Thomsen (-), Bianca Polo (líbero), Lucía Prol (10), Jada Burse (17), Sira Plaza (-), Irene de Blas (3), Helena Orejas (2), Alejandra Pérez (2), Kennedi Evans (9), Leticia Delagrammatikas (-), Emery Herman (3) y Louise Sansó (12).

Entrenador: Ricardo Fernández Torronteras

Parciales: 29-31, 25-23, 25-20 y 25-13

Árbitros: Gloria Jiménez y Hugo Ucar.

Incidencias: Primer partido de la final de la Liga Iberdrola disputado en el Pabellón Miguel Solaesa ante unos 300 espectadores. EFE

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phd/as/ism

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