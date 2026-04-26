2-1. El Villarreal gestiona su ventaja ante un Celta que despierta tarde

Vila-real (Castellón), 26 abr (EFE).- El Villarreal ha sabido gestionar su ventaja en la segunda parte para sumar una nueva victoria como local que le acerca de forma virtual a la Liga de Campeones ante un Celta de Vigo que reaccionó demasiado tarde (2-1).
Los goles de Gerard Moreno y Pépé en la primera mitad permitieron al conjunto castellonense manejar con relativa comodidad el encuentro, que solo recuperó la emoción cuando Borja Iglesias recortó distancias, a 17 minutos del final, desde el punto de penalti. EFE
pvb/sab
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