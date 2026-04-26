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0-2. Fàbregas pone la mira en la Liga de Campeones

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Roma, 26 abr (EFE).- El Como 1907 de Cesc Fàbregas venció este domingo al Génova (0-2) para seguir peleando por el sueño de la Liga de Campeones y se colocó a dos puntos del cuarto clasificado, el Juventus, en una jornada en la que los 'bianconeri' se enfrentan al Milan en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

El Como dio un golpe de autoridad tras tres partidos sin conocer la victoria -dos derrotas y un empate- y después de caer eliminado esta semana en semifinales de la Copa Italia ante el Inter de Milán.

Con estos tres puntos, el conjunto dirigido por el técnico español, que en esta jornada mostró un juego sólido y contundente de cara a puerta, con un centro del campo estructurado liderado por el joven argentino Nico Paz, pieza clave del equipo, mantiene la mira puesta en la 'Champions'.

Empata así a puntos con el Roma, sexto clasificado, y se sitúa a solo dos de la 'Juve' en una jornada complicada para los de Spalleti, que viajan a Milán para enfrentarse a los 'rossoneri'.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Génova, ya que en el minuto 9, el griego Anastasios Douvikas aprovechó una asistencia del francés Lucas Da Cunha para abrir el marcador y poner en ventaja al Como.

El segundo gol llegó en la segunda mitad, en el minuto 67, cuando Assane Diao definió con precisión para sentenciar el partido y confirmar un resultado que reflejó el dominio táctico del equipo de Fàbregas.

El conjunto visitante dejó sin respuesta a la escuadra local y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tercer tanto, tras un remate claro del delantero español Álvaro Morata cerca del final.

El Génova, pese a la derrota, mostró momentos de iniciativa en ataque y, durante varios tramos del encuentro, logró cerrar espacios al Como en un estadio que vivió una tarde de gran ambiente.

La influencia del legendario mediocampista Daniele De Rossi, quien asumió el mando del equipo en noviembre de 2025, se hace notar, y llegada impulsó una mejora evidente y un cambio positivo en el rendimiento del equipo genovés.

Tras este resultado, el Génova deberá viaja a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta el próximo sábado, mientras que el Como recibe al Nápoles en el Giuseppe Sinigaglia. EFE

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