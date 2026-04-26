0-2. El Elche toma ventaja en la primera parte

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- El Elche gana 0-2 al descanso al Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere gracias a los tantos de Pedro Bigas en el minuto 6 y Gonzalo Villar en el 16. EFE

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