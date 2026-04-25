Moreno pide llevar "hasta el último voto a las urnas" para un gobierno "libre": "Que nadie nos pare el paso"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este sábado a los militantes y simpatizantes de su partido llevar "hasta el último voto a las urnas" en las elecciones andaluzas del 17 de mayo para conseguir un gobierno "libre" e "independiente" sin depender de otras formaciones.

"Que nadie nos pare el paso", ha reclamado Moreno durante un acto político celebrado en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde ha aludido a la "borrachera de encuestas" que apuntan a una posible mayoría absoluta de su formación; la última de ellas la del CIS, que le da al PP-A hasta 55 escaños. "La única encuesta real es lo que sucede el 17 de mayo", ha insistido.

El líder de los 'populares' andaluces ha advertido que a su partido le puede "faltar muy poco para tener una mayoría de estabilidad", lo que le obligaría a verse como en Extremadura y en Aragón, donde se han producido pactos entre PP y Vox y sus compañeros de partido ha sido "forzados a una negociación complicada" o a "esperar meses y meses de bloqueo para formar su gobierno". "No tener estabilidad lo vamos a pagar caro", ha avisado.

"¿Cómo está el Gobierno de España? Sin ningún tipo de estabilidad. Todos los días negociando, todos los días humillados por el separatismo catalán o vasco o por grupos minoritarios", ha comparado antes de llamar a la movilización masiva que le brinde una "mayoría de convivencia" y "de progreso".

Moreno ha reclamado así a "llenar las urnas" con el fin de "no depender de nadie y conseguir los grandes retos" que aún restan ante el camino iniciado hace siete años "de reformas, de avances, de progreso" y de "bienestar". "No lo trunquemos, no lo trunquemos", ha apostillado a la hora de pedir salir a "ganar" las elecciones autonómicas "desde el esfuerzo, desde el compromiso y desde la educación".

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