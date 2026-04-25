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Vasco Vilaça y Beth Potter campeones, Cantero noveno en las series mundiales de Samarcanda

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Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- Las series mundiales de triatlón de Samarkanda (Uzbekistán) empezaron con la victoria del portugués Vasco Vilaça en categoría masculina y el español David Cantero firmó la novena posición, mientras que en la femenina la británica Beth Potter, se alzó con el triunfo y la española Marta Pintanel ocupó el puesto veintiocho.

La prueba masculina, con cincuenta y cinco atletas participantes, comenzó con el húngaro Martón Kropkó liderando la natación, quien no pudo terminar la carrera, mientras que David Cantero salió con un minuto de desventaja.

En el tramo de la carrera a pie se fueron desmarcando pronto y se formó un grupo delantero, donde en los últimos kilómetros el portugués Vasco Vilaça lanzó el ataque definitivo para ganar con un tiempo de 1:43:33, por delante del alemán Henry Graf (01.43.37) y el candiense Charles Paquet (01.43.43).

El español David Cantero remontó más de veinte posiciones en el tramo de carrera para finalizar en novena posición a un minuto del portugués (01.44.32), mientras que su compatriota Andrés Prieto no pudo terminar y se retiró tras la prueba inicial de natación.

En la prueba femenina, disputada dos horas antes, la británica Beth Potter se alzó con la victoria tras firmar una hora y cincuenta y tres minutos de carrera, con apenas nueve segundos de ventaja sobre la francesa Leonie Periault (01.53.26) y completó el podio la luxemburguesa Jeanne Lehair, que cruzó la meta a más de un minuto de distancia de la vencedora (01.54.20).

La carrera que estuvo marcada por el dominio desde el principio de la británica Georgia Taylor-Brown, muy sólida en el segmento de ciclismo, donde impuso su ritmo a los largo de los cuarenta kilómetros. Sin embargo acabó cediendo en el tramo final y se quedó a las puertas del podio en la cuarta posición (01.54.32), tras el buen arranque de Potter en el último tramo de carrera.

La única representante española en Uzbekistán, Marta Pintanel, se clasificó en la vigesimoctava posición, a más de siete minutos de la cabeza de la carrera (02.00.35).

Las Series Mundiales de Triatlón abrieron el telón del curso en Samarkanda, tras el aplazamiento de Abu Dhabi, con una distancia olímpica de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. EFE

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